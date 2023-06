Paulo Sousa wyląduje na bruku? Doprowadził władze klubu do wściekłości

Ostatnie dni przyniosły sensacyjne doniesienia w sprawie przyszłości Paulo Sousy. Portugalczyk miał nie tak dawno przedłużyć kontrakt z Salernitaną do 2025 roku, a teraz rozmawia z Napoli, gdzie miałby zastąpić Luciano Spallettego. To oburzyło kibiców Salernitany, a całą sytuacją można porównać do odejścia Sousy z reprezentacji Polski do Flamengo.

Salernitana szuka już następcy Paulo Sousy

Kolejne informacje w tej sprawie przyniósł portal calciomercato.com. Zdaniem dziennikarzy trenerem Napoli zostanie ktoś z trójki: Paulo Sousa, Christophe Galtier oraz Rudi Garcia. Jednocześnie w kontrakcie Portugalczyka jest klauzula, która pozwala wykupić go z Salernitany za milion euro. Z jednym zastrzeżeniem - jest ona aktywna tylko do wtorku 20 czerwca.

Aktualny pracodawca Sousy jest rozczarowany jego zachowaniem. "W Salerno rozważają możliwość rozstania z trenerem, nawet jeśli któryś z klubów nie zapłaci miliona euro. Salernitana nie jest zadowolona z postawy portugalskiego trenera, który rozmawia z Napoli pomimo przedłużenia umowy do 2025 roku" - czytamy.

Jednocześnie klub już myśli o potencjalnym następcy Paulo Sousy na stanowisku trenera. Calciomercato wymienia w tym kontekście trzech szkoleniowców: Andreę Pirlo, Gennaro Gattuso oraz Francesco Fariolego. "Każdy z nich mógłby wrócić do Włoch po doświadczeniach zdobytych za granicą" - podkreślają dziennikarze.

Paulo Sousa objął Salernitanę 15 lutego bieżącego roku, gdy klub Krzysztofa Piątka walczył o utrzymanie w Serie A. Pod wodzą Portugalczyka Salernitana rozegrała 16 spotkań, z których wygrała cztery, dziewięć zremisowała, a trzy przegrała. Ten bilans przełożył się na 15. miejsce na koniec sezonu i w konsekwencji utrzymanie we włoskiej elicie.