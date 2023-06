Dzieje się ws. transferu Milika. "Negocjacje pełną parą"

Arkadiusz Milik trafił na wypożyczenie do Juventusu na początku sezonu 22/23. Pierwsza część rozgrywek była bardzo dobra w jego wykonaniu, gdy łącznie strzelił osiem goli. Potem pojawiły się problemy zdrowotne, a po powrocie do gry trafił zaledwie raz. Wydawało się, że Juventus skorzysta z opcji wykupu Polaka z Olympique Marsylia za siedem milionów euro, ale ten scenariusz wydaje się teraz mało prawdopodobny. Juventus proponował przedłużenie wypożyczenia o dodatkowy sezon z zawarciem obowiązkowego wykupu, ale na to Francuzi się nie zgodzili. Co dalej?

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Peszko ujawnia, dlaczego zakończył karierę. "Ciężko mi dojść do siebie"

Temat Milik - Lazio coraz bardziej poważny. "Negocjacje pełną parą"

W ostatnich dniach na sile zaczęły przybierać plotki łączące Arkadiusza Milika z transferem do Lazio. Na początku pojawiały się doniesienia, że Juventus wykupi Milika po to, by potem włączyć go do transakcji z rzymianami, dzięki której do Turynu trafiłby Sergej Milinković-Savić. Później, gdy zmalały szanse Juventusu na wykup Milika, wygląda na to, że Lazio będzie negocjować bezpośrednio z Olympique Marsylią. Wicemistrzowie Włoch widzą w Polaku zmiennika dla Ciro Immobile.

Portal calciomercato.com podaje, że Milik miał już rozmawiać telefonicznie z trenerem Maurizio Sarrim. Olympique Marsylia będzie żądać za niego około dziesięciu milionów euro. Zdaniem włoskich dziennikarzy, Milik jest priorytetem Lazio na pozycję środkowego napastnika. "Cała naprzód w sprawie Milika. Odczucia są pozytywne, że transakcja może się udać. Negocjacje mogą wkrótce ruszyć pełną parą" - czytamy w artykule. Obecnie Immobile jest jedynym nominalnym napastnikiem Lazio.

Atutem Lazio w walce o Milika jest fakt, że zagra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, a na tym naszemu kadrowiczowi najbardziej zależy. Dodatkowo będzie miał okazję ponownie współpracować z Maurizio Sarrim - wcześniej panowie spotkali się w Napoli w latach 2016-2018, gdy Milik w 40 meczach strzelił 14 goli i zanotował jedną asystę.

Lazio czy Juventus nie były jedynymi klubami w mediach, wymienianymi w kontekście sprowadzenia Arkadiusza Milika. Na początku czerwca "Corriere dello Sport" informowało o zainteresowaniu ze strony klubów Premier League, a konkretniej Newcastle United (uczestnika kolejnej edycji Ligi Mistrzów) i Burnley (beniaminek, którego trenerem jest Vincent Kompany).