Włosi piszą o przyszłości Szczęsnego. Niestety

O potencjalnej sprzedaży Wojciecha Szczęsnego pisze się często, ale tym razem faktycznie istnieje taka możliwość. I nie ma co się dziwić, skoro Juventus zakończył sezon dopiero na 7. miejscu, więc w najlepszym razie - jeśli UEFA nie wykluczy go z europejskich pucharów - w przyszłym sezonie zagra co najwyżej w Lidze Konferencji. A tam brakuje nie tylko prestiżu, ale przede wszystkim pieniędzy. A tych turyńczycy bardzo potrzebują.

"Szczęsny jest tematem refleksji nie ze względu na swoją grę, bo był prawie bezbłędny, co zauważono w Europie. Juventus myśli o jego sprzedaży z przyczyn ekonomicznych. Otrzymuje rocznie sześć milionów euro plus premie. To bardzo duże pieniądze dla Juventusu" - czytamy. A przecież mowa jest o kwocie netto, a suma brutto jest niemal dwa razy większa.

Różowy dziennik podkreśla, że za plecami Szczęsnego wyrósł godny zastępca, który zarabia zaledwie jedną trzecią tego, co Polak. "Mattia Perin udowodnił, że też daje gwarancje jakości między słupkami. No i wpisuje się w politykę Juventusu, który chce stawiać na młodych graczy oraz Włochów" - pisze "Gazzetta".

30-letni Perin, licząc wszystkie rozgrywki, zagrał aż 18 meczów, wpuścił 14 goli i zachował osiem czystych kont. Niemal po każdym meczu zbierał świetne recenzje.

Jeśli Szczęsny zostanie sprzedany, to kto może go zastąpić?

Szczęsny występuje w Juve od 2017 roku, a jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2025 r. Jeśli jednak opuści Turyn już tego lata, to "Stara Dama" może zakontraktować 22-letniego Marco Carnesecchiego, który jest graczem Atalanty, ale od dwóch lat przebywa na wypożyczeniu w Cremonese.

Drugim celem transferowym jest Guglielmo Vicario z Empoli. 26-latek jest wyceniany na 16 milionów euro. W poprzednim sezonie był wyróżniającą się postacią całej ligi. W jego przypadku, Juventus musiałby powalczyć z Interem, który chciałby, aby Vicario pełnił rolę zmiennika Andre Onany.

33-letni Szczęsny, zdaniem różowego dziennika, jest na celowniku klubów z Premier League. Wymienia się m.in. Tottenham, ale akurat trudno wierzyć, by wychowanek Arsenalu miałby zagrać w barwach odwiecznego rywala.