Media: Legenda futbolu może zastąpić Paulo Sousę w Salernitanie

Paulo Sousa jest blisko przejścia do Napoli, co zmusza Salernitanę do poszukiwania nowego trenera. Nowe informacje w tej sprawie przekazała stacja Sportitalia, według której głównym kandydatem do przejęcia zeespołu jest Andrea Pirlo.

