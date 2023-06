Media: Sousa znów to zrobił! Kibice wściekli. Mogą podać sobie rękę z Polakami

Paulo Sousa objął Salernitanę w połowie lutego tego roku w miejsce zwolnionego Davide Nicoli. Zadaniem Portugalczyka było utrzymanie klubu w Serie A i główny cel został osiągnięty. Salernitana zakończyła sezon na 15. miejscu, a w trakcie pracy Sousy przegrała tylko trzy z szesnastu meczów. Ten sukces sprawił, że klub z południa Włoch przedłużył z nim kontrakt o dwa kolejne sezony. Istnieje prawdopodobieństwo, iż Sousa w nowych rozgrywkach poprowadzi zupełnie inny klub, też w lidze włoskiej.

Sousa zdradził Salernitanę? Kibice są wściekli. "Zarząd rozumie jego ambicje"

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował 11 czerwca, że Paulo Sousa jest kandydatem do objęcia Napoli po tym, jak z klubem rozstał się Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis, właściciel mistrza Włoch, poinformował dziennikarzy, że wybierze nowego trenera najpóźniej 27 czerwca. Zdaniem Di Marzio Napoli jest zdecydowane na podjęcie współpracy z Sousą, a decyzja zależy już tylko od niego. Nowy kontrakt Portugalczyka w Salernitanie może zostać anulowany, jeśli zostanie wpłacona klauzula w wysokości około miliona euro.

Jak na to zamieszanie reagują kibice Salernitany oraz całe środowisko związane z tym klubem? O tym w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" tłumaczy Alfonso Avagliano z dziennika "Il Mattino". - Jeszcze w piątek rano dyrektor sportowy Salernitany Morgan De Santcis przekazał, że jest przekonany, że Paulo Sousa będzie mógł kontynuować swą pracę. Trener i zarząd pożegnali się trzy dni wcześniej, obiecując sobie ponowne spotkanie pod koniec miesiąca, by rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Sousa wrócił do Portugalii, aby odnowić swoją kartę trenerską - powiedział.

- W piątek Sousa i jego menedżerowie zgodzili się jednak wysłuchać propozycji ze strony Napoli. Portugalczyk wraz z klubem z Salerno zostawili sobie to kilkudniowe okienko, w którym Sousa miał wszystko przeanalizować. Klub zabezpieczył się wspomnianą karą. Kilka dni temu trener zasugerował, że zostanie w Salernitanie. Kibice są wściekli, podobnie władze klubu - dodaje Avagliano, a w przekazach fanów pojawiają się oskarżenia o zdradzie.

- Jeśli Danilo Iervolino (prezes Salernitany - red.) nie znajdzie porozumienia z De Laurentiisem, Portugalczykowi pozostanie kontrakt z Salernitaną, ale nakłonienie go do pracy z drużyną nie będzie możliwe. Zarząd rozumie jego ambicje, które sięgają pracy w dużym klubie - podkreśla dziennikarz "Il Mattino". Czy Sousa to dobry wybór dla Napoli? - Utwierdzenie pozycji na szczycie w lidze i kolejnej edycji Ligi Mistrzów będzie bardzo trudne. Dlatego Napoli liczy na trenera, który chce wrócić na wysoki poziom i odbudował swe zaufanie we Włoszech dzięki wspaniałej przygodzie z Salernitaną - uważa Włoch.

Były piłkarz Salernitany zajmie miejsce Sousy? Obecnie jest bez pracy

Kto mógłby zastąpić Paulo Sousę w Salernitanie? We włoskich mediach pada wiele kandydatur, ale szczególnie interesująca wydaje się ta Gennaro Gattuso, byłego piłkarza tego klubu. - Nazwiska takie, jak Gattuso, Andrea Pirlo (obaj bez klubu) i Vincenzo Montella (Adana Demirspor) wydają się być brane pod uwagę, ale negocjacje i rozmowy rozpoczną się dopiero po rozstaniu z Sousą. Nie można wykluczyć innych niespodziewanych kandydatur takich, jak Daniele De Rossi, Roberto Donadoni, Giuseppe Iachini, czy Francesco Farioli (wszyscy bez klubu) - podsumowuje Avagliano.