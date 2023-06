Zwrot ws. Szczęsnego. Może odejść z Juventusu. Ważny powód

Niedawno Romeo Agresti poinformował, że Wojciech Szczęsny przedłużył kontrakt z Juventusem do 2025 roku. Zdaniem dziennikarza zarobki Polaka miały nie ulec zmianie. Te informacje były dość niespodziewane, ponieważ włoskie media od pewnego czasu donoszą, że Polak może odejść z klubu. Teraz w tej sprawie miał nastąpić kolejny zwrot.

Juventus potrzebuje pieniędzy. Może poświęcić Wojciecha Szczęsnego

"La Gazzetta dello Sport" donosi, że Juventus musi zmniejszyć budżet przeznaczony na pensje dla piłkarzy. Spowodowane jest to brakiem awansu do Ligi Mistrzów. Dziennikarze twierdzą, że w celu uszczuplenia wydatków na wynagrodzenia, klub będzie zmuszony do rozstania się z kilkoma piłkarzami. Jednym z nich jest właśnie Wojciech Szczęsny. Bramkarz zarabia 12 milionów euro rocznie, a Włosi pytają się, czy Juventus może pozwolić sobie na takie wydatki.

Szczęsny nie jest jedynym piłkarzem, który może zostać poświęcony. Źródło dodaje, że Turyn mogą opuścić także Dusan Vlahović, Gleison Bremer, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa i Daniele Rugani. Każdy z tych zawodników zarabia obecnie zbyt dużo. "To nie przypadek, że niektórzy piłkarze pojawili się na liście graczy, którzy mogą odejść. Niezależnie od tego, jak długi mają kontrakt" - czytamy. Dziennikarze dodają, że z Juventusu odeszli już Angel Di Maria oraz Leandro Paredes. Taki sam los ma czekać również Arkadiusza Milika, który prawdopodobnie nie zostanie wykupiony.

Fatalny sezon Juventusu

Juventus ma za sobą bardzo nieudany sezon. Ekipie z Turynu odjęto 10 punktów za oszustwa finansowe, przez co zakończyła rozgrywki na siódmym miejscu w Serie A. W europejskich pucharach drużyna również zawiodła. Nie wyszła z grupy w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy dotarła do półfinału. W Pucharze Włoch z kolei triumfował Inter Mediolan, co oznacza, że Juventus zakończył sezon bez żadnego trofeum na koncie.