Siedemnasta Spezia Calcio i osiemnasty Hellas Verona zdobyły w minionym sezonie Serie A po zaledwie 31 punktów. Według nowych zasad Serie A, w takim przypadku o spadku jednej z drużyn musiał zadecydować dodatkowy baraż, który został rozegrany należącym do Sassuolo Mapei Stadium w Reggio Emilia.

Pięciu Polaków w barażu o Serie A! Bramkarz bohaterem, ale nie Drągowski

W tak ważnym spotkaniu od pierwszej minuty obserwowaliśmy aż pięciu polskich piłkarzy. W Spezii mecz rozpoczęli Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski, z kolei w Veronie Paweł Dawidowicz. Jasne było jedno - że tego wieczoru niektórzy reprezentanci Polski będą świętowali, a inni będą w minorowym nastroju.

Od pierwszego gwizdka doświadczonego sędziego Daniele Orsato zdecydowanie dojrzalszym zespołem był Hellas, podczas drużynę Spezii po prostu zjadły nerwy. Inaczej bowiem nie dało się wytłumaczyć tego, co wyrabiali piłkarze Leonardo Sempliciego, przede wszystkim w defensywie.

Już w 5. minucie drużyna z Werony objęła prowadzenie. Najpierw pojedynek z Darko Lazoviciem przegrał Przemysław Wiśniewski, a Serb zdołał wyłożyć piłkę do wbiegającego w pole karne Davide Faraoniego, który płaskim strzałem pokonał Bartłomieja Drągowskiego. Futbolówkę sprzed linii bramkowej mógł wybić jeszcze Ethan Ampadu, ale zamiast tego jeszcze dobił piłkę do własnej bramki. Gol został zapisany Faraoniemu.

Dziesięć minut później Ampadu się przynajmniej na chwilę zrehabilitował. Po stałym fragmencie gry piłka spadła przed pole karne pod nogi Walijczyka, a ten efektownym uderzeniem, choć też po rykoszecie, doprowadził do wyrównania.

W pierwszej połowie padły jeszcze dwa gole, oba jednak dla zdecydowanie lepszego Hellasu Verona. W 26. minucie defensywa Spezii znów stała jak zaczarowana, a po złym zachowaniu Żurkowskiego i wymianie piłki z Milanem Djuriciem Cyril Ngonge uderzył płasko tak, że piłka po rękach Drągowskiego wpadła do siatki.

W 38. minucie z kolei w rolach głównych ponownie znaleźli się Ngonge i Ampadu. Po kolejnym błędzie Walijczyka belgijski pomocnik Verony popędził z piłką w pole karne i oddał strzał na bramkę Drągowskiego. Piłka jeszcze odbiła się od nogi nieśmiało interweniującego Ampadu tak, że poszybowała nad rękami polskiego bramkarza i wpadła do siatki.

Do przerwy Spezia przegrywała z Hellasem 1:3, a w drugiej połowie drużyna czterech Polaków próbowała odrabiać straty. Bohaterem Verony był jednak bramkarz Lorenzo Montipo, który już w 50. minucie obronił sprytny strzał Szymona Żurkowskiego.

To jednak było nic w porównaniu do tego, co wydarzyło się w 68. minucie, gdy Spezia dostała wspaniałą okazję na powrót do gry. Po fatalnym błędzie defensywy Hellasu Eldor Shomurodov wpakowałby piłkę do pustej bramki, gdyby nie wybił jej ręką Davide Faraoni. Włoch został wyrzucony z boiska, a Spezia otrzymała rzut karny. Tyle że najlepszy strzelec Spezii M'bala Nzola z jedenastu metrów się spalił, praktycznie podał piłkę w to miejsce, w które poszybował Montipo, który uratował swój zespół przed utratą kontaktowej bramki.

Hellas Verona utrzymany, Spezia spada, a Cagliari wraca po roku przerwy

Montipo w kolejnych minutach efektownie zatrzymywał kolejnych piłkarzy Spezii, m.in. Shomurodova, Nzolę czy Daniele Verde. W doliczonym czasie z kolei Nikolaou trafił w poprzeczkę bramki zespołu z Werony. Choć Hellas grał przez ponad 25 minut w osłabieniu, utrzymał korzystny wynik 3:1 i utrzymał się w Serie A kosztem Spezii na kolejny sezon. Hellas Verona pozostaje w najwyższej klasie rozgrywkowej, Spezia Calcio spada do Serie B.

Z piątki Polaków cały mecz rozegrali tylko Drągowski i Reca (żółta kartka). Wiśniewski opuścił plac gry w 53., Żurkowski w 65., a Dawidowicz (żółta kartka) w 59. minucie.

Do Serie A z kolei po roku przerwy wraca Cagliari, które w niedzielę dołączyło do Frosinone i Genoi. W decydującym barażu zespół z Sardynii pokonał na wyjeździe Bari 1:0 (w pierwszym meczu 1:1), a jedynego, zwycięskiego gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry strzelił Leonardo Pavoletti.