Sensacyjne informacje. Paulo Sousa mocnym kandydatem do objęcia giganta

Kiedy w połowie lutego Paulo Sousa przejmował stery w Salernitanie, nikt nie sądził, że uda mu się utrzymać klub w Serie A. Miał przecież za sobą bardzo nieudane przygody z reprezentacją Polski oraz Flamengo, z którego w czerwcu ubiegłego roku został zwolniony. Pomimo porażki z Lazio (0:2) w pierwszym spotkaniu, odmienił zespół, który nie przegrał w dziesięciu kolejnych meczach.

Finalnie Salernitana zajęła 15. miejsce w tabeli i ponownie będzie występowała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech w przyszłym sezonie. Pytanie tylko, czy Sousa pozostanie jej trenerem, ponieważ prowadzi zaawansowane rozmowy z mistrzem Włoch.

Paulo Sousa mocnym kandydatem do przejęcia Napoli. Spotkał się już z De Laurentiisem

Niedawno włoskie media informowały o tym, że właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis rozważa czterech kandydatów, którzy mogą przejąć stery w jego klubie. Biznesmen poinformował, że decyzja zostanie podjęta najpóźniej 27 czerwca.

Jak podaje dziennikarz Gianluca Di Marzio, Piotr Zieliński i spółka mogą dużo szybciej poznać nowego szkoleniowca, ponieważ niespodziewanie mocnym kandydatem do objęcia Napoli jest właśnie Paulo Sousa. Portugalczyk miał w ostatnich godzinach spotkać się z właścicielem mistrzów Włoch na kolacji, aby porozmawiać o ewentualnej współpracy.

Według Di Marzio decyzja należy już tylko do szkoleniowca, ponieważ De Laurentiis jest zdecydowany na taki transfer. Jeśli uzyska jego zgodę, to rozpocznie negocjacje z Salernitaną, natomiast biorąc pod uwagę jego dobre stosunki z właścicielem klubu Danilo Iervolino nie powinno być problemów z osiągnięciem porozumienia. Aby wykupić Sousę z Salernitany, musi zapłacić za niego co najmniej milion euro.