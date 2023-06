Saudyjczykom wciąż mało. Chcą trenera wielkiego europejskiego klubu. Kosmiczna oferta

Niedawno zakończył się kiepski sezon w wykonaniu Juventusu. Zarówno rozgrywki Ligi Europy, jak i Pucharu Włoch kończył na etapie półfinału. Najbardziej bolesne okazały się jednak rozstrzygnięcia w Serie A. Pod koniec maja Federalny Sąd Apelacyjny wydał wyrok, który ostatecznie zabrał Juventusowi dziesięć punktów w ligowej tabeli. Spowodowało to, że klub zajął finalnie siódme miejsce w tabeli i w przyszłym sezonie będzie występował tylko w rozgrywkach LKE. Okazuje się, że nie musi to być koniec złych wiadomości.

Jeszcze kilka dni temu przekazywaliśmy informację o tym, że pomimo słabych wyników na koniec sezonu, szkoleniowiec Juventusu Massimiliano Allegri pozostanie na stanowisku. Zupełnie inaczej donoszą aktualnie włoskie media.

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" poinformował w sobotę, że jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej szykuje monstrualną ofertę dla Allegriego. Właśnie w sobotni wieczór szejkowie spotkają się z 55-latkiem w Monte Carlo, aby namówić go do przedwczesnego opuszczenia Juventusu. Jego kontrakt z turyńskim klubem wygasa z końcem czerwca 2025 roku. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta w ciągu 48 godzin.

Na ten moment nie jest znana nazwa klubu, który zamierza obłożyć złotem włoskiego trenera. Spekuluje się jednak o tym, że będzie to Al Nassr, obecny pracodawca Cristiano Ronaldo lub Al Hilal. Oba zespoły szukają dużego nazwiska, będącego w stanie wprowadzić je na szczyt. Rzekomo Allegri ma dostać co najmniej trzykrotnie większą pensję niż tę, którą ma aktualnie w Juventusie. Jego obecne zarobki to około siedem milionów euro rocznie.

Saudyjczycy mają plan "B" na wypadek odmowy Allegriego. Dwa nazwiska

Gdyby jednak doświadczony szkoleniowiec nie zgodził się przyjąć lukratywnej propozycji saudyjskich szejków, to mają oni dwie opcje rezerwowe. Na szczycie listy życzeń mają się znajdować również obecny trener Marsylii Ivan Tudor oraz bezrobotny Antonio Conte.

W ubiegłym sezonie Al Nassr zdobyło wicemistrzostwo kraju, natomiast Al Hilal, tracąc do niego osiem punktów, zakończyło rywalizację na trzeciej pozycji.