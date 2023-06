Przyszłość Zielińskiego coraz bliżej wyjaśnienia. "To nie podlega dyskusji"

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo udany sezon w Napoli, w którym był kluczowym zawodnikiem zespołu. Rozegrał 48 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował 11 asyst i znacząco przyczynił się do zdobycia pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch oraz historycznego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ale że nadal nie przedłużył wygasającego z końcem czerwca 2024 roku kontraktu, to spekuluje się na temat jego przyszłości.

Piotr Zieliński dogada się z Napoli? "Jest chęć pozostania"

Sam zawodnik od dawna dementuje plotki i przekonuje, że chciałby zostać w mieście, w którym dobrze odnajduje się on i jego rodzina. W dodatku niedawno odsłoniono tam mural z jego podobizną, z napisem "Dziękujemy Zielu". Z drugiej strony, Napoli oferuje mu nowy kontrakt, lecz na gorszych warunkach niż obecne i to może wpłynąć na jego dalsze wybory.

"Jego wynagrodzenie zostałoby trochę obniżone, ale bardzo chce zostać najdłużej, jak się da albo nawet do końca kariery" - przekonywał niedawno dziennik "Corriere dello Sport". Teraz potwierdził to dziennikarz Carlo Alvino na antenie Radia Kiss Kiss. - To nie podlega dyskusji (że przedłuży kontrakt - red.). Kolejna umowa będzie niska pod względem ekonomicznym, gdyż jest chęć pozostania (w klubie - red.) i pomocnik jest kilka lat starszy. Jestem pewien, że Piotr Zieliński i Napoli osiągną porozumienie w kwestii przedłużenia kontraktu - powiedział, cytowany przez calcionapoli24.it.

Poza mistrzostwem Włoch Zieliński wywalczył z Napoli Puchar Włoch w sezonie 2019/20. W dorobku ma również dwa srebrne (2017/18, 2018/19) i dwa brązowe (2016/17, 2021/22) medale w rywalizacji w lidze włoskiej.