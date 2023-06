Decydujące godziny ws. Milika. Zanosi się na odejście do klubu, który zagra w Lidze Mistrzów

Kontrakt reprezentanta Polski w Marsylii obowiązuje do końca sezonu 2024/25, ale według włoskich mediów licznik spotkań Milika we francuskim klubie - przynajmniej na razie - zatrzyma się na 55. Wszystko z powodu Maurizio Sarriego, który ma naciskać na ściągnięcie Polaka do Rzymu.

Lazio i Juventus chcą Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski ma wybór

Według "La Repubblica" trener Maurizio Sarri miał przedstawić dwa konkretne żądania transferowe właścicielowi Lazio Claudio Lotito. Jednym z zawodników, którego chciałby zobaczyć w swoim zespole, jest Piotr Zieliński, za którego Napoli chciałoby nawet 25 milionów euro. Drugim ma być właśnie Arkadiusz Milik.

Gra w piłkę, ale pracuje w kopalni, bo w klubie dostawałby mniej. Reprezentuje Polskę na MŚ

Według informacji włoskiej gazety przedłużeniem wypożyczenia Milika zainteresowany jest Juventus, który próbował przekonać Olympique Marsylia do takiego rozwiązania. Za to wykup Milika naciskać miał Allegri, ale wszystko wskazuje na to, że zespół z Turynu nie da rady kupić Polaka - według obecnej umowy ma na to czas do 10 czerwca. "La Repubblica" stwierdza, że bardziej prawdopodobne jest, że Milik wróci do Marsylii, a wtedy spróbuje go ściągnąć do siebie rzymskie Lazio. Polski napastnik takim rozwiązaniem ma być bardzo zainteresowany, bo już współpracował z Maurizio Sarrim, który trenuje rzymski klub i bardzo dobrze się z nim dogadywał. Według trenera Lazio Milik byłby idealnym wzmocnieniem ataku.

Lazio zagra w Lidze Mistrzów. Milik powalczy o sukces?

Dla samego napastnika przejście do Lazio również byłoby awansem sportowym. Rzymski klub w tym sezonie zajął drugie miejsce w lidze i jest pewien udziału w Lidze Mistrzów. Juventus po kolejnych nakładanych i odwoływanych karach punktowych ostatecznie skończył na siódmym miejscu, co da mu udział zaledwie w Lidze Konferencji Europy.

Sama historia Lazio w najważniejszych europejskich rozgrywkach klubowych nie jest zbyt chwalebna. Włoski klub ostatni raz grał w Lidze Mistrzów w sezonie 2020/21 i odpadł od razu po wyjściu z grupy po starciu z Bayernem Monachium (1:4, 1:2). Najlepszy wynik w tych rozgrywkach Lazio osiągnęło ponad 20 lat temu. W sezonie 1999/2000 rzymianie awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek. Arkadiusz Milik w Lidze Mistrzów strzelił 10 bramek w 24 spotkaniach. Lazio na pewno liczyłoby na to, że ten wynik poprawi, ale klub nawet po wzmocnieniach będzie daleko od bycia faworytem do końcowego zwycięstwa.