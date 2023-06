Napoli szuka opcji w razie odejścia Zielińskiego. Miliony za talent z Hiszpanii

Piotr Zieliński był jednym z bohaterów minionego sezonu Serie A. Zdobył trzy bramki i dziewięć asyst i pomógł SSC Napoli wywalczyć pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. W kolejnym sezonie klub będzie bronił tytułu, ale nie wiadomo, czy w jego szeregach znajdzie się Polak. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024, a negocjacje utknęły w martwym punkcie. Pomocnik nie chce zgodzić się na obniżkę pensji, co sprawia, że już latem może opuścić klub. W kolejce po 29-latka ustawiło się m.in. Lazio Rzym.

Zobacz wideo

Napoli szuka następcy Zielińskiego. Włosi wkroczyli do walki o gwiazdę Celty Vigo

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", Napoli nie czeka z założonymi rękami i przygotowuje plan awaryjny na wypadek fiaska z przedłużeniem kontraktu Zielińskiego. Okazuje się, że Włosi ruszyli na rynek transferowy, a w kręgu ich zainteresowania znalazł się Gabri Veiga.

Oficjalnie: Juventus wydał oświadczenie. Chce się wyłamać

Hiszpan notuje kapitalny sezon w barwach Celty Vigo. W ostatnim meczu z FC Barceloną (2:1) zdobył dwie bramki na wagę utrzymania w La Liga i został bohaterem drużyny. Dodatkowo wyróżniał się na tle rówieśników - wykazywał się dużą boiskową inteligencją oraz dynamiką i nie bał się podejmować ryzyka. Ostatecznie sezon zakończył z dorobkiem 11 goli i czterech asyst.

Nic dziwnego, że Napoli chce go mieć w swoich szeregach. Zdaniem mediów, Włosi mają postrzegać 21-latka jako "mocną opcję do zastąpienia Zielińskiego". Na drodze do transferu mogą stanąć jednak europejscy giganci. Zainteresowanie Veigą wyrazili też Real Madryt, Chelsea, Barcelona czy Liverpool. O tym, gdzie ostatecznie trafi pomocnik, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, a portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 30 mln euro.

Wielkie zmiany w Napoli. Nie tylko Zieliński może odejść

Veiga to niejedyny piłkarz wymieniany w gronie następców Piotra Zielińskiego. Kilka dni temu "Corriere dello Sport" informowało, że Napoli interesuje się też Lazaro Samardziciem z Udinese. W ostatnim sezonie Serb rozegrał 39 spotkań, w których strzelił pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Negocjacje mają rozpocząć się od sumy 30 mln euro.

Ewentualne odejście Zielińskiego to niejedyne zmiany, które czekają Napoli w przyszłym sezonie. Z klubem pożegna się trener, Luciano Spalletti. Wiele mówi się też o możliwym przejściu dyrektora sportowego, Cristiano Giuntoliego do Juventusu. Z klubu może odejść obrońca Kim Min-Jae, którego media łączą z drużynami Premier League. Najbliższe okno transferowe będzie więc kluczowe dla przyszłości Napoli.