Kibice Napoli wręczyli prezent Spallettiemu. To fanty, które mu ukradli [WIDEO]

Historia rozpoczęła się w październiku 2021 roku. To właśnie wtedy Fiat Panda Luciano Spallettiego, trenera SSC Napoli, został skradziony. Wydawało się, że kradzież nie miała związku z tym, że właścicielem samochodu jest znany szkoleniowiec. Panda to bowiem jeden z najpopularniejszych modeli, a co za tym idzie najłatwiej o znalezienie chętnych na części. Potem okazało się jednak, że zrobili to kibice SSC Napoli. Do tego zapozowali z wymownym transparentem. "Spalletti! Oddamy ci twoją pandę, jeśli tylko odejdziesz. Podpisano złodzieje" - napisali.

Piłkarze SSC Napoli w tym roku po aż 33 latach przerwy wreszcie zdobyli mistrzostwo Włoch. Zrobili to w bardzo imponującym stylu, bo zdobyli 90 punktów, aż szesnaście więcej od wicemistrza Serie A - Lazio.

Trener Luciano Spalletti, który zapowiedział już chęć odejścia z klubu, po tym sukcesie spotkał się z najbardziej zagorzałymi kibicami SSC Napoli. Fani przyszli ze specjalnym, dużym transparentem, na którym można było przeczytać datę - 16.10.2021, czyli wtedy, gdy trener stracił samochód. Kibice dali Spalletiemu reklamówkę z upominkami. Była w niej m.in. kierownica z jego skradzionego w 2021 roku samochodu. Oprócz tego fani podarowali mu płyty CD, które wtedy też były w tym aucie. Trener SSC Napoli zareagował na takie prezenty z uśmiechem.

Luciano Spalletti pracował w SSC Napoli od maja 2021 roku. W pierwszym sezonie jego drużyna zajęła trzecie miejsce w Serie A.