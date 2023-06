Wielka chwila Zielińskiego w Neapolu. Odsłonili jego mural. Dał się ponieść tłumowi [WIDEO]

Napoli ma za sobą bardzo udany sezon. Zawodnicy Luciano Spallettiego po 33-latach przerwy zdobyli mistrzostwo Włoch oraz wywalczyli historyczny awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Spory wkład w oba wyniki miał Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski zaprezentował się łącznie w 48 spotkaniach, w których strzelił siedem bramek i zanotował 11 asyst.

Fani Napoli docenili Piotra Zielińskiego. Polak ma swój mural w Neapolu

29-latek rozegrał znakomity sezon, ale mimo to jego przyszłość w klubie jest niepewna. Według włoskich mediów przedłużenie obowiązującego do 30 czerwca 2024 roku kontraktu wiązałoby się z obniżeniem pensji. Zieliński nie chce wyrazić na to zgody i odrzuca kolejne propozycje. Impas ten może wykorzystać ligowy rywal, Lazio.

Reprezentant Polski dołączył do Napoli 4 sierpnia 2016 roku i przez lata wypracował sobie ogromną sympatię kibiców. Dowodem z pewnością jest mural, powstały w jednej z prowincji Neapolu, Quarto. Fani chcieli w ten sposób wyrazić hołd pomocnikowi, który był obecny podczas poniedziałkowego odsłonięcia. Zieliński był pod wrażeniem powstałego malowidła i świętował jego odsłonięcie z licznie zgromadzonymi fanami. Nie zabrakło również żywiołowego odśpiewania hymnu klubu. Podobny mural w Neapolu został stworzony na cześć Diego Maradony, a hołd po jego śmierci złożył pod nim Jose Mourinho.

Zieliński oprócz wywalczonego w tym roku mistrzostwa ma na koncie jeszcze dwa wicemistrzostwa Włoch (2017/18, 2018/19) i dwa brązowe medale w lidze (2016/17, 2021/22). Do dorobku Polaka należy jeszcze doliczyć Puchar Włoch z sezonu 2019/20.

Jak do tej pory 29-latek całą seniorską karierę spędził we Włoszech. W latach 2012-2016 był zawodnikiem Udinese Calcio, z czego dwa ostatnie lata spędził na wypożyczeniu w Empoli.