Piątek dołączył do pożegnań legendy. Pięknie to zrobił

Zlatan Ibrahimović karierę zakończył w wieku 42 lat. Przez cały okres gry w piłkę Szweda można było podziwiać między innymi w takich klubach jak Ajax, Barcelona, PSG, Inter Mediolan, czy AC Milan, w którym grał najpierw w latach 2010-2012 i do którego wrócił w 2020 roku. - Będę milanistą do końca życia - mówił w emocjonalnym wystąpieniu na San Siro.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzecznik PZPN o pożegnaniu Kuby Błaszczykowskiego: Siądzie z trenerem i panowie sobie ustalą

Zlatan Ibrahimović kończy karierę. Krzysztof Piątek przyłączył się do pożegnania legendy

Z całego piłkarskiego świata zaczęły spływać życzenia i czułe pożegnania zarówno ze strony byłych klubów Ibrahimovicia, jak i piłkarzy, którzy mieli okazję spotkać się z nim na boisku, czy w jednej szatni. W sezonie 2019/2020 do tego grona wpisał się reprezentant Polski, Krzysztof Piątek. Panowie grali razem, a jakże, dla Milanu.

Real ma problem przez odejście Benzemy i Asensio. Tego się nie spodziewali

Polski napastnik w relacji na Instagramie zamieścił zdjęcie z czasów gry dla mediolańskiego klubu, gdy w meczu przeciwko Sampdorii w 55. minucie został zmieniony właśnie przez Zlatana Ibrahimovicia. Na fotografii widać, jak panowie przybijają sobie piątki przy linii bocznej. Piątek fotografię okrasił następującym komentarzem pod adresem Szweda: "Jeden z największych w dziejach"

Piątek Fot. instagram.com/pjona_9/

Post pożegnalny wstawił też między innymi Ajax Amsterdam. Na klubowym koncie na Twitterze opublikowane zostało zdjęcie Szweda z czasów gry dla holenderskiej drużyny z napisem "Jest tylko jeden Zlatan".

Klub, podobnie jak jeszcze LA Galaxy czy FC Barcelona, życzył swojemu byłemu zawodnikowi spokojnej emerytury. Swoje trzy grosze dorzucił też Sergio Ramos, który, mimo że nie grał nigdy w zespole z Ibrahimoviciem, to wielokrotnie miał okazję się z nim mierzyć na boisku.

"To nie Zlatan odchodzi na emeryturę z piłki. To piłka przechodzi na emeryturę od Zlatana" - napisał hiszpański obrońca, nawiązując do popularnych swego czasu memów z napastnikiem.

Podczas meczu był jak głaz. Gdy żegnał się z drużyną, pękł. Z pomocą ruszyła legenda Realu

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

42-latek podczas swojej długiej i bogatej kariery zgarnął wiele ważnych i prestiżowych trofeów. Jest to m.in. pięciokrotne mistrzostwo Włoch zarówno z AC Milanem, jak i Interem, jedno mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, czy Liga Europy zdobyta w 2017 roku z Manchesterem United. Ponadto Ibrahimović może pochwalić się także 15 wyróżnieniami dla piłkarza roku - 12 w Szwecji i trzema we Włoszech.