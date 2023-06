Napoli stawia Zielińskiego pod ścianą. Włosi wieszczą duże transfery

Piotr Zieliński ma za sobą niezwykle udany sezon w Napoli. Rozegrał 48 spotkań, w których strzelił siedem goli i zaliczył 11 asyst, dzięki czemu przyczynił się do zdobycia pierwszego od 33 lat mistrzostwa kraju, a także historycznego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jednak nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego przyszłość w tym zespole.

REKLAMA

Zobacz wideo Pobili go na meczu B-klasy. "Siła ataku była na tyle duża, że odleciałem kawałek"

Piotr Zieliński odrzucił oferty Napoli. Lazio może skorzystać z okazji

Kontrakt pomocnika wygasa z końcem czerwca 2024 roku. Negocjacje przebiegają topornie, problemem jest przede wszystkim kwestia wynagrodzenia. Aurelio De Laurentiis, właściciel i prezes klubu, oczekuje, że Zieliński zgodzi się na obniżkę płacy. Ten nie chce na to przystać. "Polski pomocnik odrzucił przedstawione propozycje. Klub jest gotowy do przedłużenia kontraktu, ale oferuje pensję niższą niż 3,5 miliona euro, które obecnie dostaje. Prezes nie zamierza modyfikować oferty" - przekazała "La Gazzetta dello Sport".

Leo Messi chce zakończyć transferową sagę. "Ostatnia szansa"

Gdyby Zieliński nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Napoli, bardzo możliwe, że latem zostałby sprzedany. Byłaby to bowiem ostatnia okazja, aby zarobić na nim duże pieniądze. Od pewnego czasu spekuluje się o transferze do Lazio, które prowadzi Maurizio Sarri, trener Polaka z czasów Empoli oraz Napoli. "Bardzo pociąga go pomysł powrotu do współpracy z Sarrim" - czytamy w "La Gazzetcie dello Sport", która oszacowała, że koszt tego transferu wyniósłby około 20 milionów euro.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Manchester City najlepszą drużyną w historii? "Totalny brak szacunku"

Piotr Zieliński odjedzie z Napoli? Włosi wskazali następcę

Niepewna sytuacja Zielińskiego sprawia, że Napoli rozgląda się za jego następcami. Kilka dni temu "Corriere dello Sport" poinformowało, że mógłby nim zostać Lazar Samardzić z Udinese. W ostatnim sezonie 21-letni Serb rozegrał w barwach tego zespołu 39 spotkań, w których strzelił pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Negocjacje mają rozpocząć się od sumy 30 mln euro.