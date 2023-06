Media: Juventus znalazł następcę Milika. "Połączenie Drogby i Mbappe"

W pierwszej części sezonu jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu był Arkadiusz Milik. Od końcówki sierpnia do stycznia zdobył siedem bramek w Serie A oraz dwie w Lidze Mistrzów. Niestety Polak miał później problemy zdrowotne, przez co nie grał w lutym i marcu. A gdy już wrócił, to strzelił zaledwie jednego gola. I coraz więcej się mówi, że Juve go nie wykupi. A skoro Polak ma wrócić do Marsylii (i zostać później sprzedanym), to kto będzie nowym napastnikiem turyńczyków?

Być może zostanie nim Elye Wahi, czyli 20-letni napastnik Montpellier, o którym "La Gazzetta dello Sport" pisze, że to połączenie Didiera Drogby i Kyliana Mbappe.

- Ma wielki potencjał i wiele umiejętności oraz cech rasowego napastnika. To był dla niego przełomowy sezon, który sprawił, że jest jednym z najatrakcyjniejszych napastników na rynku - czytamy. Urodzony w 2003 roku napastnik rozegrał w Ligue 1 już 84 mecze i strzelił 32 gole. Aż 19 bramek zdobył w tym sezonie. A Montpellier zajęło 12. miejsce.

Fatalny sezon Juventusu

Juve zostało ukarane 10 ujemnymi punktami, więc ostatecznie zajęło siódme miejsce w lidze. Skąd ma mieć więc pieniądze na utalentowanego napastnika? Być może z Turynem pożegna się Dusan Vlahović, który jest na celowniku Bayernu Monachium.

Alternatywą dla Wahiego ma być jego rówieśnik z Atalanty Bergamo. Chodzi o Duńczyka Rasmusa Hojlunda, który stylem gry oraz wyglądem przypomina nieco Erlinga Haalanda. Hojlund w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, zdobył 16 bramek.