Polacy mają przed sobą decydujące starcie. Stawką utrzymanie w Serie A

Spezia Calcio nadal nie jest pewna utrzymania w Serie A. A co za tym idzie, też Arkadiusz Reca, Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski, bo to oni reprezentują jej barwy i zajmują obecnie 17. miejsce w tabeli. Tyle samo co Hellas Verona, z którym zagra bezpośrednio o dalszą grę na najwyższym szczeblu.

