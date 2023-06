Ibrahimović zaszokował. Tak pożegnał się z Milanem. Tego nie powiedział nawet swojej rodzinie

Prezydentem Stanów Zjednoczonych jest George W. Bush, do sklepów wchodzi pierwszy model iPoda, a w kinach premierę ma "Władca Pierścieni" - tak wyglądał świat, gdy do futbolu wchodził Zlatan Ibrahimović. Zaczynał w Malmo, skąd trafił do Ajaksu Amsterdam. Szwed występował też w Juventusie, Interze Mediolan, Barcelonie, Manchesterze United, Paris Saint Germain czy Los Angeles Galaxy. Ale najbardziej był związany z Milanem.

Na San Siro grał w latach 2010-12, a potem wrócił po ośmiu latach, by teraz odejść. Miniony sezon był wyjątkowo trudny dla 41-latka. Szwed spędził na murawie zaledwie 144 minuty i w tym czasie strzelił jednego gola. Więcej goli już nie strzeli.

"Trudno mi teraz nawet złapać oddech. Mam tak wiele pięknych wspomnień i emocji związanych z tym miejscem. Kiedy pierwszy raz przybyłem do Milanu, daliście mi szczęście, za drugim razem daliście mi miłość. Chcę podziękować mojej rodzinie i wszystkim bliskim. Chcę podziękować mojej drugiej rodzinie, czyli piłkarzom. Chcę podziękować trenerowi i jego sztabowi za powierzenie mi odpowiedzialności. Chcę podziękować działaczom za tę szansę. Na koniec, ale nie mniej ważnym, chcę podziękować wszystkim kibicom. Przyjęliście mnie z otwartymi ramionami, sprawiliście, że czułem się jak w domu, będę milanistą do końca życia. Nadszedł czas, aby powiedzieć ciao piłce nożnej, ale nie wam. Do zobaczenia. Forza Milan i do widzenia!" - powiedział Szwed.

I dodał: "Nikt nie znał mojej decyzji o zakończeniu kariery, nawet rodzina. Nikomu nie powiedziałem, chciałem, aby wszyscy dowiedzieli się w jednym momencie".

Wszystko wskazuje, że Szwed zakończy karierę piłkarską, ale z futbolem się nie pożegna, tylko np. zostanie działaczem. Choć nie można jeszcze z pełnym przekonaniem napisać, że napastnik definitywnie kończy karierę, bo o jego zakontraktowaniu marzy Monza, gdzie rządzą Silvio Berlusconi oraz Andrea Galliani, którzy byli szefami Zlatana w Milanie, w czasach jego pierwszej przygody z mediolańskim klubem.

"Dałem się ponieść chwili. Łzy nie były zaplanowane, nie mieliśmy czasu się na to przygotować. Wszyscy zapamiętamy tę chwilę. W końcu Ibra to Ibra, nie trzeba nic więcej dodawać. To coś wyjątkowego móc z nim grać i mieć go za przyjaciela" - mówił zapłakany Sandro Tonali, pomocnik Milanu. Milanu, który zajął czwarte miejsce w lidze.