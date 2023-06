Przejechali się po Piątku. Biją w niego jak w bęben. "Niezdarny, nie jest wart"

W sobotę Salernitana rozegrała ostatni mecz w tym sezonie Serie A. Drużyna Paulo Sousy miała zapewnione utrzymanie i zmierzyła się na wyjeździe z jednym ze spadkowiczów, którym było Cremonese. W wyjściowym składzie gości znalazł się Krzysztof Piątek, który rozegrał cały mecz. Salernitana przegrała 0:2 i przez 90 minut oddała zaledwie jeden celny strzał na bramkę rywali.

Krzysztof Piątek jednym z najniżej ocenionych piłkarzy Salernitany w meczu z Cremonese

Jak można się łatwo domyślić - piłkarze drużyny Paulo Sousy nie zostali wysoko ocenieni za sobotni występ. Jednak to nie uchroniło Krzysztofa Piątka przed jednymi z najniższych ocen w całej drużynie. A biorąc pod uwagę przekrój ocen z włoskich mediów, można pokusić się o stwierdzenie, że był najsłabszym zawodnikiem w spotkaniu z Cremonese.

"Grał, jakby niósł lodówkę na ramionach" - grzmiało SalernoNotizie, oceniając występ Piątka na 5. Identyczną notę napastnikowi wystawiła "La Gazzetta dello Sport" oraz Eurosport. "W pierwszej połowie pilnowany przez Chirichesa, a potem przez Bianchettiego. W drugiej połowie zmarnował dwie dobre sytuacje" - oceniła telewizja.

"Obrona Cremonese nie jest nie do przejścia, jednak nie był w stanie porozumieć ze swoimi kolegami z drużyny, ani odnaleźć się w polu karnym. Był zbyt niezdarny przy bardzo dobrym podaniu od Candrevy, będąc kilka metrów od bramki" - czytamy na portalu Calciomercato, który również ocenił Piątka na 5.

Najniżej 27-latka, bo na 4,5, ocenili dziennikarze "TuttoMercato". "Grał źle, marnował wszystko i pokazał, że nie jest wart 10 milinów, które życzy sobie za niego Hertha Berlin. W 70. minucie miał okazję na wyrównanie, ale wybrał nieprawdopodobnie absurdalne rozwiązanie, jakim było podanie, zamiast strzał do niemal pustej bramki. Zły sezon".

Ostatecznie Krzysztof Piątek zakończył sezon w Salernitanie z 33 występami na koncie. W barwach włoskiego klubu strzelił cztery bramki i zaliczył pięć asyst. Teraz wróci do Herthy Berlin, z którą ciągle wiąże go kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby napastnik pozostał w niemieckim klubie w kolejnym sezonie.

Krzysztof Piątek "drewniakiem?" Legendarny trener nie ma wątpliwości

Słaba gra i forma Piątka przełożyła się na to, że nie znalazł się on w kadrze reprezentacji Polski na najbliższe mecze z Niemcami i Mołdawią. Taki obrót spraw nie zdziwił legendarnego trenera, Oresta Lenczyka. - Powołują tego drewniaka Piątka, który chyba już z 10 klubów zmienił, bo ma dobrego menedżera i tylko pieniądze liczy - ocenił dosadnie Lenczyk, krytykując poprzednich selekcjonerów za powoływanie napastnika.