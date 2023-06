Powiało grozą we Włoszech. Polski bramkarz kontuzjowny. Trafił do szpitala

Spezia Calcio ma przed sobą najważniejszy mecz sezonu. W Serie A została ostatnia kolejka, a drużyna znajduje się na 17. miejscu w tabeli. To ostatnie miejsce przed strefą spadkową. Jej sytuacja jest o tyle trudna, bo ma tyle samo punktów, co Hellas Verona. Spezia swój mecz rozegra w najbliższą niedzielę 4 czerwca o godz. 21:00. Rywalem będzie AS Roma, która z kolei walczy o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach.

Drągowski kontuzjowany? Niepokojące wieści z treningu Spezii

I na dwa dni przed meczem z AS Romą do kibiców Spezii dotarły niepokojące wieści. W czasie piątkowego treningu groźny upadek zaliczył Bartłomiej Drągowski. Po nim nie był w stanie kontynuować sesji. "Został przetransportowany do szpitala" - czytamy w artykule.

Dziennikarze uspokajają jednocześnie, że bramkarzowi nie grozi poważniejsza kontuzja. Decyzja o transporcie do szpitala została podjęta prewencyjnie. Nie można jednak w stanie całkowicie wykluczyć żadnego urazu, a więcej informacji ma się pojawić w najbliższych dniach. Na oficjalnej stronie klubu nie przekazano żadnych nowości na temat stanu zdrowia Polaka.

"Nie są to dobre wieści, ponieważ zbliża się kluczowy wyścig sezonu" - czytamy w tekście spezia1906.com. I trudno się z tym nie zgodzić, bo Bartłomiej Drągowski to zawodnik pierwszego składu Spezii. W tym sezonie rozegrał 34 mecze w Serie A. W siedmiu z nich zachował czyste konto.