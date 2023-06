Szczęsny wyróżniony. Polak znalazł się wśród największych gwiazd Serie A

Juventus ma za sobą rozczarowujący sezon. Drużyna Massimiliano Allegriego nie zdobyła żadnego trofeum, a na dodatek otrzymała 10-punktową karę, co wyeliminuje ją z gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mimo to kilku zawodników pokazało się z dobrej strony - w ich gronie znalazł się m.in. Wojciech Szczęsny. Polak niejednokrotnie ratował zespół z opresji, a włoskie media okrzyknęły go nawet "superbohaterem". To dopiero początek wyróżnień dla bramkarza.

Szczęsny doceniony we Włoszech. Znalazł się w jedenastce sezonu

Szczęsny rozegrał 27 meczów w Serie A - w aż 14 zachował czyste konto. Tym samym golkiper wyrównał osiągnięcie z sezonu 2016/2017. Dodatkowo obronił 74,4 proc. strzałów, co nie uszło uwadzę producentów gry FIFA oraz kibiców, którzy wybrali najlepszą jedenastkę sezonu Serie A. Nic dziwnego, że znalazło się w niej miejsce dla 33-latka.

W gronie najlepszych piłkarzy Szczęsnemu towarzyszyło też dwóch kolegów z Juventusu. Mowa o Gleisonie Bremerze i Adrienie Rabiocie. Tyle samo pozycji zajęli przedstawiciele Napoli oraz AC Milanu. Znalazło się też jedno miejsce dla zawodnika Interu Mediolan.

Pełna jedenastka sezonu Serie A wygląda następująco: Wojciech Szczęsny, Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae, Bremer, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Nicola Barella, Adrien Rabiot, Chwicza Kwaracchelia, Victor Osimhen i Rafael Leao.

Co ciekawe, Szczęsny nie otrzymał nominacji do jedenastki sezonu wybieranej przez ligę włoską. Znalazł się tam inny reprezentant Polski - Łukasz Skorpuski. Ostatecznie tytuł najlepszego bramkarza trafił w ręce Ivana Provedela z Lazio Rzym, który zachował 20 czystych kont. Rozdano też nagrody w sześciu innych kategoriach. Obrońcą sezonu został Kim Min-jae, pomocnikiem Nicola Barella, napastnikiem Victor Osimhen, młodzieżowcem Nicolo Fagioli, a trenerem Luciano Spalletti. Natomiast najważniejsze wyróżnienie, najlepszego piłkarza sezonu, otrzymał Chwicza Kwaracchelia.

Media: Szczęsny zostanie w Juventusie

Przez wiele tygodni media spekulował na temat przyszłości Szczęsnego. Wydawało się, że Polak odejdzie z Juventusu. Otwarcie krytykował metody trenera, co tylko podgrzało atmosferę. Dodatkowo pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Chelsea. Jednak zdaniem Romeo Agrestiego, bramkarz zostanie w klubie z Turynu - rzekomo miał już nawet przedłużyć kontrakt do 2025 roku.

Teraz przed Juventusem ostatni mecz sezonu, w którym zmierzy się z Udinese. Starcie zaplanowano na niedzielę 4 czerwca, na godzinę 21:00. Ewentualne zwycięstwo może zadecydować o awansie do Ligi Europy.