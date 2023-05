Legenda wychwala reprezentanta Polski. "Jest znacznie lepszy"

W bieżącym sezonie Nicola Zalewski zagrał już w 45 spotkaniach. Polak stał się jednym z podstawowych piłkarzy, na których stawia Jose Mourinho. Jest ósmym najczęściej wykorzystywanym przez Portugalczyka zawodnikiem. Łącznie ominęło go zaledwie osiem meczów. Jego dorobek liczbowy w tym sezonie to gol i asysta.

Nicola Zalewski wychwalany przez legendę Romy. Wylicza jego atuty

Polak został doceniony przez Simone Perrottę w wywiadzie dla "Super Expressu". To były pomocnik Romy, który w barwach włoskiego klubu wystąpił ponad 200 razy. To również mistrz świata z 2006 roku. Teraz chwali Polaka i Jose Mourinho, który przyczynił się do jego szybkiego rozwoju.

- Portugalczyk znalazł pomysł na Polaka. Na początku wystawianie Nicoli, trochę z przymusu, jako wahadłowego mogło zaskakiwać, ale dzięki temu zawodnik znacznie poprawił grę w defensywie. Teraz jest znacznie lepszym zawodnikiem niż dwa lata temu, gdy debiutował jeszcze za kadencji Paulo Fonseki - ocenił Perrotta.

Zapytany o największe atuty reprezentanta Polski, Włoch nie ma żadnych wątpliwości i wskazuje na jego szybkość. Wyróżnia też inne cechy Zalewskiego. - Poza tym dobrze czuje się z piłką przy nodze. Ma dobry drybling, potrafi zrobić przewagę w bocznej strefie boiska. Dobrze czuje się także rozgrywając piłkę z liderami Romy. Widać, że mają do niego zaufanie - dodał.

Roma może wygrać Ligę Europy. Sięgnie po drugi puchar za kadencji Mourinho?

W środę 31 maja o godzinie 21:00 Roma zagra mecz finałowy Ligi Europy przeciwko Sevilli. To druga z rzędu szansa Jose Mourinho na wygranie europejskiego trofeum z rzymskim klubem. Perrotta pozytywnie ocenia szanse Polaka na grę w tym meczu.

- Może dostać szansę, chociaż trudno mi przewidywać w jakim wymiarze czasowym. Ostatnio cieszył się zaufaniem trenera. Zabrakło go jedynie w pierwszym meczu półfinałowym z Bayerem Leverkusen. Zagadką jest dyspozycja Leonardo Spinazzoli. Wydaje mi się, że nawet jeżeli reprezentant Włoch wróci na finał, to trener Mourinho znajdzie miejsce także dla Zalewskiego - przewiduje były piłkarz Romy.

Przed Romą trudne zadanie. Sevilla szczególnie upodobała sobie wygrywanie Ligi Europy. Od sezonu 2013/14 wygrywała ten turniej aż cztery razy. Z drugiej strony Romę prowadzi Jose Mourinho, czyli ekspert od wygrywania europejskich finałów. Portugalski szkoleniowiec wygrał każdy z pięciu turniejów UEFA, w których doszedł do tego etapu rozgrywek. Jego bilans bramkowy w tych spotkaniach to 11-2, z czego te dwa gole stracił w swoim pierwszym finale, czyli w wygranym 3:2 meczu Porto z Celtikiem w Pucharze UEFA 2002/03.

Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie zostanie przeprowadzona relacja na żywo z meczu Romy z Sevillą.