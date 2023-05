Klub reprezentanta Polski uratowany przed katastrofą. Wielkie zmiany

UC Sampdoria w Serie A zajmuje ostatnie, 20. miejsce, i ma na koncie jedynie 19 punktów. W całym sezonie była w stanie wygrać tylko trzy spotkania i z hukiem spadła do niższej klasy rozgrywkowej. Jej przystąpienie do rozgrywek Serie B również stało pod znakiem zapytania. Nad klubem wisiało widmo bankructwa. Właściciel Massimo Ferrero nie miał środków, by spłacić ogromne zadłużenie i trwały poszukiwania nowych inwestorów. Ci pojawili się niemal w ostatnim momencie.

Spłacają długi i bankructwa nie będzie. Sampdoria uratowana w ostatniej chwili

Tygodnie negocjacji przyniosły efekty we wtorek 30 maja. Oficjalnie klub z rąk Massimo Ferrero, który zarządzał nim przez dziewięć lat, przejęło dwóch biznesmenów - Matteo Manfredi i Andrea Radrizzani. Niemal od razu spółkę zasilono 40 milionami euro, które mają pozwolić na spłatę części długów.

Manfredi i Radrizzani są szefami dwóch różnych firm inwestycyjnych, Gestio Capital i Aser Group. Związany z futbolem jest przede wszystkim Radrizzani, który jest właścicielem Leeds United, a w przeszłości założył grupę medialną Eleven Sports.

Dzięki temu Sampdoria będzie mogła wystartować w rozgrywkach Serie B w kolejnym sezonie. Prawdopodobnie włoska federacja ukarze klub odjęciem kilku punktów w tabeli jeszcze przed startem rozgrywek. W trakcie obecnego roku w klubie z Genui dochodziło do wielu prób ratowania budżetu, a zawodnicy zrzekali się nawet części swoich pensji. To właśnie nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń ma być powodem ukarania.

Piłkarzem Sampdorii pozostaje nadal Bartosz Bereszyński, który przebywa na wypożyczeniu w SSC Napoli. Nowi mistrzowie Włoch nie wykupią Polaka, a więc będzie on musiał wrócić do Genui. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, lecz prawdopodobnie w lecie zmieni on barwy klubowe. Podobnie jak wielu jego kolegów, którzy mają szanse na pozostanie na poziomie Serie A.