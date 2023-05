Znakomite wieści ws. Skorupskiego. Wielkie wyróżnienie. Docenili go

Poza Skorupskim do nagrody nominowani są też Michele Di Gregorio z Monzy i Ivan Provedel z Lazio. Polak wraz z Di Gregorio zostali wyróżnieni, mimo że nie grają w czołowych drużynach. To oczywiście oznacza, że jako bramkarze mają więcej pracy. W przypadku Provedela zdecydowanie przeważył fakt rozegrania dużej liczby meczów bez straconego gola. Włoch w tym sezonie zachował aż 20 czystych kont.

Skorupski nominowany. Czym się wyróżnia? Szczęsny również bronił dobrze

Łukasz Skorupski jest jednym z najbardziej zapracowanych bramkarzy w lidze. Na jego bramkę oddano w tym sezonie aż 154 celne strzały. Bardziej dziurawe w tym sezonie są jedynie bloki defensywne Monzy, Spezii (gdzie gra Bartłomiej Drągowski) i Hellasa Verona. Jednocześnie Polaka wyróżnia wysoka skuteczność w zatrzymywaniu tych uderzeń. Skuteczność obron ma na poziomie 74 proc. To czwarty najlepszy wynik w lidze. Trochę lepszy pod tym względem jest Wojciech Szczęsny, bo zatrzymał 74,4 proc. strzałów, ale jest też dużo rzadziej testowany. Zagrał w 27 meczach, w których na jego bramkę oddano 90 uderzeń. Najlepszym bramkarzem w tej statystyce jest jednak inny nominowany. Ivan Provedel z Lazio powstrzymał aż 77,2 proc. strzałów. To właśnie on będzie głównym kandydatem do zdobycia nagrody bramkarza sezonu.

Jednak sama nominacja to również dla Skorupskiego wielkie wyróżnienie. Widać, że Włosi docenili ogólną solidność polskiego bramkarza i mecze takie jak w lutym, gdy obronił karnego i jego dobitkę. Na przeszkodzie do wyróżnienia nie stanął mu nawet duży błąd popełniony w ostatnim meczu. Golkiper w spotkaniu z Napoli zagrał prosto do... Victora Osimhena, któremu pozostało jedynie trafić do niepilnowanej bramki.

Najlepszym bramkarzem w historii Serie A pod względem otrzymywanych nagród sezonowych jest Gianluigi Buffon. Statuetka dla najlepszego golkipera trafiała w jego ręce aż trzynaście razy. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmują Angelo Peruzzi i Samir Handanović. Oni w ten sposób wyróżnieni byli trzykrotnie. W zeszłym sezonie najlepszym bramkarzem został Mike Maignan.

Skorupski pewnym punktem Bolonii

32-letni golkiper w Serie A gra od sezonu 2013/14, gdy przeniósł się z Górnika Zabrze do AS Romy. Przed sezonem 2018/19 trafił do Bologni. To właśnie w tym klubie zanotował najwięcej występów we Włoszech. Od pięciu lat jest pewnym punktem tej drużyny i na poziomie Serie A wystąpił w 175 meczach. 35 razy zachowywał czyste konto.

W tym sezonie o Skorupskim głośno było nie tylko z powodów sportowych. W marcu bramkarz reprezentacji Polski ujawnił szczegóły afery premiowej z mistrzostw świata. Tym samym w mediach odżył temat, który wcześniej przyczynił się do nieprzedłużenia kontraktu PZPN z Czesławem Michniewiczem. Ostatecznie cała sprawa zakończyła się przeprosinami Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski skomentował też sam wywiad Łukasza Skorupskiego.

- Wywiad Skorupskiego był dla nas zaskoczeniem. Załatwiliśmy tę sprawę wewnątrz. Sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nigdy nas nie podzieli - mówił wtedy Robert Lewandowski.

Ostatni mecz w tym sezonie Bologna zagra w niedzielę 4 czerwca przeciwko Lecce. Następnie Łukasz Skorupski uda się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz otrzymał powołanie od Fernando Santosa na mecze z Niemcami i Mołdawią.