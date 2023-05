Potwierdzone! Zieliński będzie miał nowego trenera. "Nie ma szans na zmianę decyzji"

Koniec spekulacji na temat przyszłości Luciano Spallettiego w SSC Napoli, z którym doświadczony szkoleniowiec ledwo co wywalczył trzecie mistrzostwo Włoch w historii klubu. Na evencie "Inside the Sport 2023" sam Spalletti zdradził, że pomimo ważnego do 2024 roku odchodzi z klubu z Neapolu.

Potwierdzone, Napoli będzie miało nowego trenera. "Ze zbyt dużej miłości"

- Nie zostanę w Napoli, odchodzę. Nie ma szans na zmianę mojej decyzji - stwierdził Luciano Spalletti. - Nie będę w tym czasie pracował w żadnym innym klubie, będę odpoczywał. Szczerze powiedziałem prezydentowi, że z szacunku do klubu muszę zrobić sobie rok przerwy, jestem trochę zmęczony i chcę być z moją córką Matilde.

- Czasem trzeba się rozstać z powodu zbyt dużej miłości. Miasto takie jak Neapol zasługuje na coś więcej niż tylko normalność. Zasługuje na wielkie rzeczy, a ja nie sądzę, że mógłbym je teraz osiągnąć. Dlatego odchodzę - podkreślił 64-letni trener.

Luciano Spalletti w ten sposób potwierdził słowa z niedzieli właściciela Napoli - Aurelio De Laurentiisa:

- Spalletti jest wolnym i doświadczonym człowiekiem. Kiedy ktoś Ci mówi, że osiągnął swój limit i potrzebuje przerwy, by odzyskać świeże podejście do sprawy, należy pozwolić mu odejść. Kilka dni temu powiedział mi, że musi wziąć znacznie dłuższe wolne i nie mam zamiaru go zatrzymywać. Należy mu się to za to, co dla nas zrobił - powiedział De Laurentiis w programie "Che Tempo Che Fa".

Na razie nie wiadomo, kto będzie następcą Spallettiego w Neapolu. Dużo mówi się, że będzie to były trener FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii - Luis Enrique. Według Matteo Moretto z "Relevo" Hiszpan miał się już spotkać z władzami Napoli i porozumieć w wielu kluczowych kwestiach.