Juventus nie zagra w Lidze Mistrzów! Bolesna porażka, która odziera ze złudzeń

To już pewne. Juventus, klub Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika, nie zagra w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. W meczu ostatniej szansy Juve przegrało u siebie z Milanem 0:1 po golu Oliviera Giroud, a to oznacza, że to drużyna z Mediolanu zapewniła sobie miejsce w czołowej czwórce Serie A na koniec sezonu.

screen / Twitter Eleven Sports