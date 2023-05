Nagły zwrot w sprawie przyszłości Milika. Chce go klub, który zagra w Lidze Mistrzów

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia do końca sezonu 22/23. Włosi zapewnili sobie opcję wykupu polskiego napastnika za siedem mln euro. Przez ostatnie tygodnie media na Półwyspie Apenińskim nie były zgodne co do tego, czy Juventus skorzysta z możliwości sprowadzenia Milika na stałe. Z ostatnich informacji dziennika "La Stampa" wynika, że reprezentant Polski podpisze długoterminowy kontrakt z Juventusem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Arkadiusz Milik zmieni klub? Chce go uczestnik kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Włoska gazeta "Il Messaggero" podaje, że Arkadiusz Milik może zostać poświęcony przez Juventus w trakcie letniego okna transferowego. Polakiem interesuje się Lazio, które szuka zmiennika i następcy dla Ciro Immobile. Ta kandydatura pojawiła się w rozmowach między trenerem Maurizio Sarrim a Claudio Lotito, czyli właścicielem Lazio. Na jakiej zasadzie Milik miałby trafić do nowego klubu? Zdaniem dziennikarzy Polak mógłby zostać poświęcony w transakcji, dzięki której nowym piłkarzem Juventusu zostałby Sergej Milinković-Savić.

Arkadiusz Milik miał okazję pracować z Maurizio Sarrim w Napoli w latach 2016-2018, notując w tym czasie 14 goli i jedną asystę w 40 meczach. Polak grał przeciwko Lazio dziesięciokrotnie i strzelił im cztery gole. "Milik reprezentuje idealną tożsamość: jest doświadczony, ale nie za stary (30 lat) i ma już duże doświadczenie w lidze włoskiej" - piszą portale poświęcone Lazio. Atutem rzymian w porównaniu do Juventusu jest fakt, że oni są już pewni występu w kolejnej edycji Ligi Mistrzów i są coraz bliżej wicemistrzostwa Włoch.

Arkadiusz Milik zagrał w 37 meczach tego sezonu dla Juventusu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował jedną asystę. Więcej trafień w tym sezonie w zespole Massimiliano Allegriego zanotował tylko Dusan Vlahović (14) oraz Adrien Rabiot (11).