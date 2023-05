Odjęte punkty to pikuś. Juventus może mieć kolosalne kłopoty. Groźba wyrzucenia z UEFA

W poniedziałek 22 maja zapadła ostateczna decyzja dotycząca wyroku dla Juventusu. Turyńczycy w styczniu odwołali się od kary odjęcia 15 punktów nałożonej za przekręty finansowe. Ostatecznie Federalny Sąd Apelacyjny zdecydował, że na zespół z Serie A zostanie nałożona kara minus dziesięciu punktów w ligowej tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Imaz: Do Poznania po zwycięstwo!

Juventus dostanie kolejne sankcje? UEFA grozi wykluczeniem

Jak się okazuje, może to nie być koniec kar, które dotkną klub z Turynu. UEFA grozi Włochom wykluczeniem z europejskich pucharów. Według "La Gazetta dello Sport" stanie się tak, jeżeli Juventus nie wycofa się z pomysłu współtworzenia Superligi. Przypomnijmy, że wraz z Barceloną i Realem Madryt władze z Turynu chciały stworzyć alternatywne europejskie rozgrywki.

Mohamed Salah wyrzucił to z siebie. "Jestem całkowicie załamany"

"Gdy będą brać udział w Superlidze, będą poza Ligą Mistrzów i pozostałymi rozgrywkami. To problem dla UEFA, ale też pozostałych klubów. Sytuacja Juventusu ma nie tylko podłoże prawne, ale też polityczne" - czytamy w dzienniku.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Aleksander Ceferin i jego współpracownicy są zaskoczeni bierną postawą Juventusu. "Nie pojawiły się żadne oznaki rozluźnienia" - czytamy. W przypadku dalszego takiego obrotu spraw UEFA ma rozważyć wykluczenie turyńczyków.

18-latek zaszokował świat swoim skokiem. Mógł przejść do historii

Po poniedziałkowej decyzji Juventus ma na koncie 59 punktów i zajmuje siódme miejsce, a do zakończenia rozgrywek w Serie A zostały jeszcze do rozegrania dwa spotkania. Strata zespołu z Turynu do miejsc gwarantujących awans do europejskich pucharów wynosi aktualnie punkt.