"L'Equipe": Mourinho ma przyjąć ofertę giganta. Nie czuje się szczęśliwy w Rzymie

- Nie będę ukrywał, jestem tu szczęśliwy. Lubię ludzi z klubu, mam doskonałe relacje z właścicielami. Piłkarze są znakomici, tworzą zgraną grupę. Nie są dla mnie jak synowie, bo mam ich dwóch, ale prawie mógłbym ich tak nazwać - mówił niedawno Jose Mourinho o swojej sytuacji w Romie.

- Gdybym powiedział, że nie jestem szczęśliwy, to bym skłamał. Czasami myślę o swoich frustracjach i ambicjach, ale dziś najważniejsze jest to, że jestem szczęśliwy i pracuję dla ludzi, którzy też są szczęśliwi. PSG? Jeśli mnie szukali, to mnie nie znaleźli, bo nikt ze mną nie rozmawiał - dodał.

W ten sposób Portugalczyk odniósł się do plotek łączących go z przenosinami do Paris Saint-Germain. Francuskie media od kilku tygodni łączą Mourinho z posadą w Paryżu, jednak sporo wskazuje na to, że na ten moment rozmów między stronami jeszcze nie było.

Paryżanie mają za sobą kolejny frustrujący sezon. Chociaż zdobędą mistrzostwo Francji, to kolejny raz rozczarowali w Lidze Mistrzów. W tym sezonie zespół Christophe'a Galtiera odpadł już w 1/8 finału po dwumeczu z Bayernem Monachium.

Mourinho czeka na ofertę PSG

Kolejny słaby wynik w europejskich pucharach ma wywołać kolejną rewolucję w klubie. Z PSG ma pożegnać się Lionel Messi, niepewna jest przyszłość Neymara, a na pozostanie w klubie nosem kręcić ma też Kylian Mbappe. Niemal pewne jest też to, że z pracą pożegna się Galtier.

I to właśnie Mourinho wymieniany był jako kandydat numer jeden na to stanowisko. Chociaż Portugalczyk zapewniał, że jest szczęśliwy w Romie, to innego zdania byli dziennikarze "L'Equipe". Francuski dziennik poinformował, że jeśli tylko PSG zdecyduje się na Mourinho i złoży mu propozycję, ten niezwłocznie ją przyjmie.

Zdaniem dziennika relacje Portugalczyka z najważniejszymi osobami rzymskiego klubu są od dawna napięte. Mourinho ma nie czuć odpowiedniego wsparcia, które pozwoliłoby rozwijać mu drużynę i rywalizować na najwyższym poziomie. Jego ambicje miałoby spełnić przejście do PSG. Z tym klubem grałby w Lidze Mistrzów, czego w Rzymie nie udało mu się jeszcze osiągnąć.

Mourinho pracuje w Romie od lata 2021 r. W pierwszym sezonie drużyna Portugalczyka zajęła 6. miejsce w Serie A i wygrała Ligę Konferencji Europy. Na dwie kolejki przed końcem obecnych rozgrywek Roma też jest 6. w ligowej tabeli, a w finale Ligi Europy zagra z Sevillą.