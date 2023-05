Kolega Milika wyśmiany w trakcie meczu. "Och, och!" [WIDEO]

Obecne rozgrywki nie należą do udanych dla Dusana Vlahovicia. Co prawda serbski napastnik zdobył w tym sezonie Serie A 10 goli, natomiast jest to dużo gorszy wynik niż w ubiegłych rozgrywkach, które ukończył z 24 trafieniami na koncie. Okazuje się, że 23-latek stał się obiektem drwin wśród innych piłkarzy.

Piłkarz Empoli wyśmiał Dusana Vlahovicia. Nie miał skrupułów. "Och 80 milionów"

Juventus w kompromitującym stylu przegrał w poniedziałek z Empoli 1:4. Pełne 90. minut w tym meczu rozegrał właśnie Vlahović, któremu nie udało się jednak trafić do bramki rywala. W końcówce meczu serbski napastnik wdał się jeszcze w utarczkę słowną z pomocnikiem Empoli Liamem Hendersonem. Całe zdarzenie uchwyciły kamery. 27-letni Szkot miał przedrzeźniać rywala, przekazując w jego kierunku wymowne słowa: "Och 80 milionów, och 80 milionów" - nawiązując do kwoty, jaką Juventus zapłacił w styczniu 2022 roku Fiorentinie za transfer piłkarza. Vlahović coś odpowiadał, ale zasłaniał usta dłonią. Nie dał się jednak sprowokować.

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że Vlahović znalazł się w kręgu zainteresowań władz Bayernu Monachium. Tymczasem portal FootballTransfers zakomunikował w poniedziałek, że Manchester United planuje złożyć Juventusowi ofertę kupna piłkarza. Portal Transfermarkt wycenia go na 75 milionów euro i właśnie tyle przygotowują za niego przedstawiciele angielskiego klubu. Napastnik rozegrał w tym sezonie łącznie 42 mecze, w których strzelił 14 goli i zanotował cztery asysty.

We wtorek Federalny Sąd Apelacyjny postanowił ukarać Juventus odjęciem dziesięciu punktów w ligowej tabeli. Piłkarze Massimiliano Allegriego spadli przez to na siódmą lokatę w Serie A. Mają aktualnie na koncie 59 punktów i tracą punkt do będącej miejsce wyżej AS Romy. Najbliższy mecz rozegrają w niedzielę 28 maja, kiedy zmierzą się AC Milanem.