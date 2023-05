Zieliński błysnął w Serie A! Napoli górą w hicie. Szalona końcówka [WIDEO]

SSC Napoli ma już pewne mistrzostwo Włoch i w poprzedniej kolejce w ich poczynania wkradło się rozluźnienie. Ekipa Luciano Spalettiego przegrała 0:2 z Monzą i mogła podchodzić do kolejnego meczu z niepewnością. Zwłaszcza że rywalem był Inter Mediolan, który powalczy o triumf w Lidze Mistrzów. Ekipa z Mediolanu miała za sobą serię ośmiu zwycięstw z rzędu i nadal walczy o drugie miejsce w ligowej tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po gali FAME MMA! "Boxdel" odpowiada: Ferrari się przeliczył

Napoli znów wygrywa. Piotr Zieliński kluczowy przy strzelonej bramce

W pierwszej połowie meczu dominowali gospodarze. Nie byli jednak w stanie skutecznie zagrozić rywalom, chociaż posiadali piłkę przez 66 procent czasu gry. Oddali dziewięć strzałów, ale tylko jeden z nich był celny. Inter grał słabo i ani razu nie strzelał celnie na bramkę rywali i właściwie przyglądał się akcjom przeciwników. Z boiska wyleciał jeszcze Roberto Gagliardini, który zobaczył dwie żółte kartki - w 19. i 41. minucie meczu. Połowa zakończyła się jednak wynikiem 0:0.

Polak żegna się z Serie A. Bolesne zderzenie. Wygrali tylko cztery mecze

W drugiej części meczu obraz gry szczególnie się nie zmienił. Napoli dalej strzelało na bramkę rywali, atakowało i utrzymywało piłkę blisko bramki Interu. Bramka wisiała w powietrzu i stała się faktem w 67. minucie gry. Piotr Zieliński rozgrywał piłkę w okolicach pola karnego rywali i oddał ją do Hirvinga Lozano. Reprezentant Meksyku wszedł w "szesnastkę", obrócił się i oddał do Polaka. Pomocnik natychmiast wypatrzył w polu karnym Andre Zambo Anguissę i zagrał do niego po ziemi. Kameruńczyk przyjął piłkę lewą nogą, obrócił się i z powietrza strzelił w kierunku krótkiego słupka i zdobył gola na 1:0.

Po bramce Inter nadal nie był w stanie odpowiedzieć neapolitańczykom, a ci szukali kolejnych szans. Piłkę w bramce w 79. minucie umieścił Giovanni Simeone, ale sędziowie anulowali bramkę z powodu faulu. Inter szybko zareagował na napór rywali i strzelił gola w 82. minucie. Federico Dimarco asystował Romelu Lukaku i zapowiadała się emocjonująca końcówka. Bez Zielińskiego, bo ten w 82. minucie opuścił boisko.

Ciąg dalszy problemów Juventusu. Zbliża się sądny dzień. Nowe zarzuty

Tak właśnie się stało, bo już dwie minuty później Neapol wrócił na prowadzenie po golu Giovanniego Di Lorenzo. Piłkarze Spalettiego nadal tworzyli okazję, czego efektem był gol na 3:1 autorstwa Gianluci Gaetano z piątej minuty doliczonego czasu gry.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Napoli wygrało już Serie A, ale Inter przez porażkę skomplikował swoją sytuację w ligowej tabeli. Drużyna z Mediolanu ma za sobą 36 meczów i 66 punktów na koncie. Drugi Juventus rozegrał o jeden mecz mniej i ma trzy punkty więcej. Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejny, a Inter zmierzy się w nich z Atalantą i Torino.