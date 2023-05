Polak żegna się z Serie A. Bolesne zderzenie. Wygrali tylko cztery mecze

Do Serie A Cremonese awansowało w sezonie 2021/2022 po zajęciu drugiego miejsca w tabeli z tylko dwoma punktami straty do pierwszego Lecce. Niedzielny bezbramkowy remis ze Spezią zadecydował o tym, że zespół Ciężkowskiego nie ma już szans na utrzymanie.

Cremonese spada z Serie A. Kolejny Polak żegna się z Serie A

Mimo małego dorobku punktowego i spadku były momenty, gdy drużyna Cremonese nieźle namieszała. Szczególnie dała się we znaki rywalom w rozgrywkach Pucharu Włoch. W październiku ubiegłego roku pokonało 4:2 Modernę w drugiej rundzie tego turnieju. Później na następne zwycięstwo czekali aż trzy miesiące, gdy w styczniu po remisie 2:2 i 5:4 w rzutach karnych zaskakująco pokonali Napoli, również w pucharze.

Beniaminek Serie A był istną niespodzianką rozgrywek Pucharu Włoch, gdyż w ćwierćfinale ponownie ograł o wiele większego rywala, jakim była AS Roma. Zespół Nicoli Zalewskiego przegrał z Cremonese 1:2. Co ciekawe, obie drużyny miesiąc później spotkały się w Serie A i to starcie zakończyło się takim samym wynikiem. Przygodę Cremonese z Coppa Italia zakończyła dopiero Fiorentina, która w dwumeczu wygrała 2:0. Później klub Doriana Ciężkowskiego zdołał też sprawić niespodziankę w starciu ligowym z AC Milanem, remisując z półfinalistą Ligi Mistrzów 1:1.

Końcówka sezonu we Włoszech. Wielu Polaków spadkowiczami

Dorian Ciężkowski to urodzony w 2001 roku bramkarz, który do Włoch trafił w wieku 16 lat z młodzieżowej drużyny Progresu Kraków. Tam wypatrzony został przez Hellas Weronę, gdzie przez dwa lata występował w zespole U17, a następnie U19. W 2020 roku został wykupiony przez wówczas czwartoligowe Taranto, dla którego zagrał w 22 spotkaniach Serie D. W lipcu 2021 roku stamtąd trafił do Cremonese, gdzie do teraz gra w zespołach młodzieżowych. Ciężkowski przez cały obecny sezon Serie A na ławce beniaminka zasiadł trzykrotnie i nie zaliczył żadnego występu w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech.

W ubiegłym tygodniu spadkowiczem oficjalnie została Sampdoria, zajmująca ostatnie miejsce w tabeli Serie A. To właśnie z niej wypożyczony jest reprezentant Polski, Bartosz Bereszyński, który w styczniu dołączył do Napoli. Jeszcze niedawno obrońca razem z Piotrem Zielińskim i Hubertem Idasiakiem świętował zdobycie mistrzostwa Włoch, teraz musi martwić się tym, że na koniec sezonu wróci do spadającej Sampdorii.

Poza Bereszyńskim i Ciężkowskim kilku Polaków zaliczyło także spadek z Serie B. Jest to między innymi reprezentant Polski Kamil Glik, którego Benevento zamyka tabelę drugiej klasy rozgrywkowej we Włoszech z dorobkiem 35 punktów. Do Serie C spadają też Patryk Peda i Krzysztof Kubica, grający na co dzień w SPAL. Klub z Emilii-Romanii znajduje się na 19. miejscu ligowej tabeli mając tylko trzy punkty więcej od ostatniego Benevento.

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie trzecim spadkowiczem z Serie A. W strefie spadkowej poza Sampdorią i Cremonese znajduje się Hellas z 30 punktami na koncie ze stratą jednego punktu do 17. Spezii. Wciąż zagrożone jest również Lecce na 16. pozycji w tabeli, które na koncie ma 33 punkty. Do końca sezonu w Italii pozostały jeszcze dwie kolejki, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć.