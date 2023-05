Szczęsny brutalnie ocenił Juventus. Doczekał się riposty od trenera

Pewne jest, że Juventus zakończy sezon bez trofeum. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego odpadł z Pucharu Włoch w półfinale po dwumeczu z Interem Mediolan. Podobny los spotkał Juventus w Lidze Europy, gdzie lepsza okazała się Sevilla. To sprawia, że wciąż nie wiadomo, czy klub z Piemontu będzie rywalizował w europejskich pucharach w kolejnym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Allegri reaguje na wywiad Szczęsnego. "Może pomylił kilka słów"

Wojciech Szczęsny nie gryzł się w język w rozmowie z Viaplay po odpadnięciu Juventusu z Ligi Europy na etapie półfinału, po dwumeczu z Sevillą. Wówczas określił grę swojego zespołu w Europie jako "niedopuszczalną". - Nie zasłużyliśmy na to, aby jechać do Budapesztu. W ten sposób nie gra się półfinałów rozgrywek europejskich. Sami wyrzuciliśmy się z Ligi Europy - komentował reprezentant Polski. - Wszystkie parady tego wieczoru były daremne, to wielkie rozczarowanie - dodawał Szczęsny w wywiadach dla włoskich mediów.

Do słów Szczęsnego odniósł się Massimiliano Allegri w trakcie konferencji prasowej przed ligowym spotkaniem z Empoli. - Po meczach należy zachować spokój, bo w przypływie chwili i emocji można powiedzieć nieodpowiednie rzeczy. Nie trzeba tego tłumaczyć. Nie wiem, co powiedział Wojtek, ale może pomylił kilka słów, nie znając dobrze języka włoskiego. Drużyna zrobiła wówczas wszystko, co mogła. Byliśmy niedokładni w ataku i straciliśmy gola, którego można było uniknąć - komentował trener Juventusu.

Juventus jest wiceliderem ligi włoskiej z 69 punktami i zagra jeszcze w tym sezonie z Empoli (22.05), Milanem (28.05) oraz Udinese (04.06). Wciąż jednak nie wiadomo, jakie miejsce ostatecznie zajmie, ponieważ ma zostać ukarany przez Federalny Sąd Apelacyjny za nieprawidłowości finansowe. Zgodnie z ostatnimi informacjami włoskich mediów, sąd ma odjąć Juventusowi dwanaście punktów. Przy tym układzie tabeli podopieczni Massimiliano Allegriego spadliby na ósme miejsce, co oznaczałoby brak europejskich pucharów w przyszłym sezonie.