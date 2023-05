Były reprezentant wprost o Zielińskim. "To sygnał, że mają go sprzedać"

Piotr Zieliński od lat jest kluczowym zawodnikiem Napoli. W tym sezonie w 45 spotkaniach strzelił siedem goli i zanotował 10 asyst, walnie przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa Włoch czy pierwszego w historii awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jego kontrakt z tym zespołem wygasa w czerwcu 2024 roku.

Niepewna przyszłość Piotra Zielińskiego w Napoli. "Trafi do jeszcze lepszego klubu"

Mogłoby się wydawać, że po tak udanym okresie pomocnik nie będzie miał problemów z wynegocjowaniem nowej umowy. Na razie rozmowy idą bardzo opornie, a to dlatego, że piłkarz nie zgadza się na warunki klubu, który chce obniżyć jego wynagrodzenie nawet o połowę.

Do sytuacji Zielińskiego odniósł się Dariusz Dziekanowski w felietonie dla "Przeglądu Sportowego". Jego zdaniem działania Napoli mogą być ukierunkowanie na sprzedaż zawodnika. "Jeśli prawdą jest, że po zdobyciu mistrzowskiego tytułu szefowie klubu chcą zaproponować mu obniżkę zarobków, to chyba sygnał, że mają zamiar go sprzedać" - ocenił.

Dziekanowski przypomniał, że po poprzednim sezonie z klubu odeszli Lorenzo Insigne czy Dries Mertens, którzy także nie porozumieli się w kwestii nowych umów. Jednak jego zdaniem byli oni w zupełnie innej sytuacji niż 28-letni Polak. "W jego przypadku nie będzie to zła wiadomość, bo jest od nich młodszy, wszedł w optymalny wiek dla piłkarza i raczej nie będzie musiał rozglądać się za klubami w Turcji czy Arabii Saudyjskiej, a trafi do jeszcze lepszego klubu w Anglii czy Hiszpanii" - wyjaśnił.

Piotr Zieliński o przyszłości w Napoli. "Czuję się tu dobrze"

Główny zainteresowany zabrał głos na temat swojej przyszłości po spotkaniu z Monzą (0:2). - Mam jeszcze rok kontraktu, po tym sezonie mój agent porozmawia z klubem i podejmiemy decyzję. Czuję się dobrze w Neapolu i chciałbym tu zostać - powiedział.

Napoli do końca tego sezonu rozegra jeszcze trzy mecze w Serie A. W niedzielę 21 maja w hitowym starciu podejmie Inter Mediolan, finalistę Ligi Mistrzów. Następnie zmierzy się z Bologną (28 maja) oraz już zdegradowaną Sampdorią (4 czerwca).