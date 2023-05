Niezwykły "wyczyn" Allegriego w Juventusie. Pierwszy taki trener od 35 lat

W minionej dekadzie Juventus był prawdziwym hegemonem włoskiej Serie A. W latach 2012-2020 zdobył dziewięć tytułów mistrzowskich z rzędu, dokładając do tego pięć pucharów krajowych oraz dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów. W 2015 roku uległ Barcelonie, a dwa lata później Realowi Madryt. W obu przypadkach dokonywał tego z Massimiliano Allegrim na ławce trenerskiej.

Juventus Allegriego bez trofeum. Drugi sezon z rzędu

Jeszcze po odejściu 55-latka w 2019 roku udało się utrzymać prym w krajowej lidze pod wodzą Maurizio Sarriego, ale załamanie przyszło za kadencji Andrei Pirlo, gdy Juventus w lidze spadł na czwarte miejsce. Wówczas posady nie uratował mu nawet wygrany Puchar Włoch, a stery ponownie przejął Massimiliano Allegri.

To miał być powrót do niezbyt pięknego, ale do bólu skutecznego Juve, gdyż tak funkcjonował zespół 55-latka za jego pierwszej owocnej kadencji. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Massimiliano Allegri kończy swój drugi pełny sezon w Juventusie i nie wygrał żadnego trofeum. To pierwsza taka sytuacja w klubie z Turynu od 35 lat i czasów Rino Marchesiego (1986-1988) - podał włoski dziennikarz Giuseppe Pastore.

"Stara Dama" miała w tym sezonie ogromne problemy z regularnym punktowaniem, zwłaszcza w rundzie jesiennej - wówczas nie wyszli z grupy Ligi Mistrzów - a były szkoleniowiec Milanu utrzymał posadę tylko dzięki bardzo wysokiej odprawie, którą musiałby mu zapłacić klub w przypadku zwolnienia. Sytuacji na Allianz Stadium nie poprawiała również afera związana z księgowaniem transferu, za którą Juventus został ukarany minusowymi punktami, lecz wyrok został odroczony.

Szansą na uratowanie sezonu miała być Liga Europy. W tych rozgrywkach podopieczni Allegriego zaczynali pokazywać swoją "dawną" twarz, eliminując Freiburg czy portugalski Sporting, lecz na etapie półfinału zatrzymała ich Sevilla i to klub z Andaluzji po raz kolejny zagra o trofeum tych rozgrywek.

Lepsze wyniki w drugiej części sezonu pozwoliły Juventusowi poprawić swoją sytuację w lidze. Co prawda strata do mistrzowskiego Napoli po 35. kolejkach wynosi aż 14 punktów, ale 36-krotni mistrzowie Włoch są na drugim miejscu z przewagą trzech oczek nad Interem oraz czterech nad Lazio, więc powinni spokojnie zakwalifikować się do przyszłej edycji Champions League, choć należy pamiętać o wciąż możliwej karze ujemnych punktów, lecz zapewne nie w takim wymiarze jak pierwotnie zakładano.