Piotr Zieliński pod ścianą. Usłyszał, co planuje Napoli

Do końca rozgrywek Serie A pozostały trzy kolejki, ale sezon dla Napoli właściwie się już skończył. Piłkarze Luciano Spallettiego mają zapewnione mistrzostwo, wcześniej odpadli z Pucharu Włoch i Ligi Mistrzów. Dlatego kolejne dni przynoszą przede wszystkim transferowe plotki. Często ich głównym bohaterem jest Piotr Zieliński, którego kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca 2024 roku. Jeśli go nie przedłuży, to tego lata Napoli ma ostatnią szansę, by na nim godnie zarobić.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kuszczak ocenia reprezentację Polski. Bezkompromisowa opinia

- Nie wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie zarabia w Napoli więcej niż Piotr Zieliński. Polak zgarnia dobre pięć milionów euro. Klub mu powiedział to samo, co rok temu Lorenzo Insigne i Driesowi Mertensowi, czyli albo zgadzają się na obniżkę pensji o połowę, albo nie przedłuży kontraktu - powiedział Raffaele Auriemma.

Polak robi furorę we Włoszech. Nawet Buffon jest zachwycony. "Mini Haaland"

- Maurizio Sarri chce go w Lazio? Nie jestem zaskoczony. Toskański trener zawsze był wielkim fanem pomocnika - kontynuował Auriemma.

- Aurelio De Laurentiis zaoferował Zielińskiemu połowę obecnej pensji? W takim razie myślę, że czas się z nim pożegnać, bo nie sądzę, żeby się zgodził - dodał także obecny w studiu Tele A Salvatore Bagni, który w latach 80. grał w Napoli.

Jest legendą włoskiej piłki. Ma już dosyć. Wskazał datę zakończenia kariery

Transfer do Lazio. Czy to w ogóle jest realne?

"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że Lazio jest skłonne wydać 25-30 mln euro, by Zieliński trafił do Rzymu. I choć Lazio w tym sezonie nieoczekiwanie jest czwartą siłą Serie A i są duże szanse, że zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, to nie jest to klub, który szasta pieniędzmi na rynku. Igli Tare, dyrektor sportowy Lazio, uchodzi za dusigrosza. W minionej dekadzie tylko raz zapłacono co najmniej 20 milionów euro. Ale Vedat Muriqi kompletnie zawiódł i po roku został sprzedany.