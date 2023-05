Szczęsny zdobył się na brutalną szczerość. Prosto z mostu. "Byłem beznadziejny"

Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od 2017 roku. Polak po odejściu Gianluigiego Buffona stał się podstawowym bramkarzem drużyny i wielokrotnie udowadniał, że jego transfer był bardzo dobrą decyzją. Do tej pory rozegrał w barwach ekipy z Turynu 213 meczów.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Wojciech Szczęsny opowiedział o początkach kariery. Zdradził, na jakiej pozycji chciał grać

Wcześniej Szczęsny grał również między innymi w Arsenalu i AS Romie. Od wielu lat uznawany jest za jednego z topowych bramkarzy na świecie, ale okazuje się, że jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Polak w rozmowie na kanale Twitch Juventusu opowiedział, że na początku chciał grać na zupełnie innej pozycji.

Były piłkarz Pogoni zatrzymany. Miał dotkliwie pobić. Cztery złamane żebra

- Chciałem być napastnikiem, ale byłem beznadziejny. Lubiłem grać w piłkę nożną, ale byłem wysoki i postawili mnie w bramce. Przy pierwszej dobrej obronie nie chciałem już wracać do ataku. Właściwie teraz nadal chciałbym być napastnikiem, ale kiedy jesteś młody, zdajesz sobie sprawę, że jesteś w czymś lepszy niż inni. To dobre uczucie, czujesz się silny, daje ci to pewność siebie, poczucie własnej wartości. Stanie między słupkami to jedyna rzecz, którą umiałem robić dobrze - powiedział.

Szczęsny jest również reprezentantem Polski. W narodowych barwach rozegrał do tej pory 72 mecze. 33-latek został również zapytany o to, która z jego interwencji była najlepsza. Wskazał tę z jednego z meczów reprezentacji - Moja najpiękniejsza obrona to podwójna interwencja przy rzucie karnym na mundialu w meczu z Arabią Saudyjską - stwierdził.

Media: Oto następca Messiego w PSG. Szykuje się transferowa bomba

Kluczowy mecz Juventusu. Szczęsny pozytywnie nastawiony

Już w czwartek Juventus zmierzy się z Sevillą w rewanżowym meczu półfinału Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1. Dla ekipy z Turynu to bardzo ważne starcie, ponieważ wszyscy w klubie liczą na triumf w tych rozgrywkach. - Jestem pozytywnie nastawiony, szczególnie po golu zdobytym w 96. minucie, który ma dla nas fundamentalne znaczenie. To najważniejszy mecz w tym roku i jedyne trofeum, które możemy zdobyć. Chcemy finału w Budapeszcie - dodał.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wygrana w Lidze Europy może być jedyną szansą Juventusu na grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Ekipa Polaka jest wiceliderem tabeli Serie A, ale wciąż nie wiadomo, czy nie zostanie ukarana ujemnymi punktami. W następnej kolejce zagra z Empoli. Spotkanie odbędzie się 22 maja o godzinie 20:45.