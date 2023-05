Złe wieści dla reprezentacji Polski. Pech kadrowicza. Sezon z głowy

W niedzielę 14 maja Hellas Werona podejmował na własnym stadionie Torino. Było to ważne spotkanie z perspektywy gospodarzy, którzy wciąż walczą o utrzymanie w Serie A. Ostatecznie mecz zakończył wygraną rywali 1:0 po trafieniu Nokoli Vlasicia, co znacząco skomplikowało sytuację drużyny Marco Zaffaroniego. Na domiar złego kolejnej kontuzji doznał podstawowy obrońca, Paweł Dawidowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Pech Dawidowicza. Kolejna kontuzja. Nie zagra do końca sezonu

Jak donosi portal Meczyki, Polak wykonał wślizg w jednej z ostatnich akcji pierwszej połowy. Po przerwie nie pojawił się już na murawie, a zmienił go Ondrej Duda. Okazało się, że uraz jest dość poważny - to naderwanie mięśnia dwugłowego uda, co najprawdopodobniej wyeliminuje go z gry do końca sezonu.

Wyjaśnia się przyszłość Spalettiego. To już niemal przesądzone

To też zła informacja dla Fernando Santosa. W czerwcu odbędzie się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera. W jego trakcie Biało-Czerwoni zagrają z Mołdawią (20 czerwca) w ramach eliminacji do Euro 2024. Cztery dni wcześniej zmierzą się też w sparingu z Niemcami. Jeśli Dawidowicz nie wyleczy urazu, to Portugalczyk straci kolejnego defensora. Zawieszony pozostaje Bartosz Salamon, z kolei w nie najlepszej formie znajdują się Jan Bednarek czy Kamil Glik. Ich kluby są już pewne spadku do niższych lig.

Dawidowicz już wcześniej został doceniony przez Santosa - pojawił się w kadrze podczas marcowego zgrupowania, ale nie wszedł wówczas na murawę. Mimo wszystko Polak mógł mieć nadzieję na kolejne powołanie. - Porozmawialiśmy trochę, ale ja jestem spokojny. Zawsze jak przychodzi nowy trener, to początki są różne, a później często wychodzi na moje. Chciałbym, żeby tak było i jestem spokojny - mówił w jednym z wywiadów.

Kolejny poważny uraz Dawidowicza

To nie pierwsza kontuzja Dawidowicza w karierze. Najpoważniejszą było zerwanie więzadeł krzyżowych, co wyeliminowało go z gry w poprzednim sezonie. Z kolei w tegorocznych rozgrywkach też opuścił wiele spotkań. Jeden z urazów pojawił się tuż przed powołaniami do ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze.

Mimo że Dawidowicz jest kluczowym defensorem Hellasu, to najprawdopodobniej opuści klub po sezonie. Zainteresowanie nim wyraziły zespoły z Anglii m.in. Fulham i Leicester. O tym, dokąd ostatecznie trafi Polak i czy Hellas utrzyma się w Serie A, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Na razie zespół zajmuje 18. miejsce i ma tyle samo punktów, co Spezia znajdująca się w bezpiecznej strefie.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Dramat Pogby. To już jakaś klątwa. Zalał się łzami i zszedł po 24 minutach [WIDEO]

Dawidowicz trafił do Hellasu w 2019 roku. Wcześniej występował m.in. w Benfice, Palermo, Bochum oraz Lechii Gdańsk. Mimo kontuzji w tym sezonie udało mu się rozegrać 23 mecze, w których zdobył po jednej bramce i asyście.