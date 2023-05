Wyjaśnia się przyszłość Spalettiego. To już niemal przesądzone

Luciano Spalletti objął Napoli w lipcu 2021. Nikt nie oczekiwał od tego trenera wielkich sukcesów w bieżącym sezonie. Włoch wszystkich jednak zaskoczył. Jego drużyna jest zdecydowanie najlepsza w trwających rozgrywkach i zasłużenie sięgnęła po mistrzostwo. To wielki sukces dla tego klubu, który wygrał ligę po raz pierwszy od 33 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo ŁKS Commercecon Łódź mistrzem Polski. Aleksandra Gryka: Kibicom też należy się złoty medal

Luciano Spalletti może pozostać w Napoli

Mimo to od pewnego czasu włoskie media informują, że Spalletti może odejść z Napoli po sezonie. Inne informacje w tej sprawie przekazała "La Repubblica". Zdaniem dziennikarzy szkoleniowiec ma pozostać w Neapolu. Włosi dodają, że Spalletti podpisze również kontrakt, który zwiąże go z klubem do 2025 roku. Oficjalne ogłoszenie przedłużenia współpracy może nastąpić już w czwartek podczas konferencji prasowej, na której obecny będzie Aurelio De Laurentiis, właściciel klubu.

Dramat Pogby. To już jakaś klątwa. Zalał się łzami i zszedł po 24 minutach [WIDEO]

"Kto wie, czy to nie odpowiednia okazja na oficjalne potwierdzenie przedłużenia kontraktu z trenerem, który stwierdził, że może pozostać i otworzyć pewien cykl" - czytamy w tekście. Jeśli ostatecznie Spalletti postanowi jednak odejść, Napoli ma już plan działania. Telewizja RAI przekazała, że w przypadku rozstania z obecnym trenerem, działacze klubu z południa Włoch zgłoszą się po Vincenzo Italiano z Fiorentiny bądź Alessio Dionisiego z Sassuolo.

Ocenili Barcelonę za cały sezon. Lewandowski doceniony. Ale dwóch piłkarzy było lepszych

Niejasna przyszłość Zielińskiego. Polak zabrał głos

Nie tylko Spalletti może opuścić Napoli po sezonie. Wiele mówi się także na temat odejścia Piotra Zielińskiego. Pomocnik nie może dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu i nie zamierza obniżać pensji, na co nalega prezes De Laurentiis. Polak wypowiedział się o swojej przyszłości po meczu z Monzą. - Mam jeszcze rok kontraktu, po tym sezonie mój agent porozmawia z klubem i podejmiemy decyzję. Czuję się dobrze w Neapolu i chciałbym tu zostać - powiedział.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przed piłkarzami Napoli zostały jeszcze trzy mecze. W najbliższej kolejce zmierzą się w hitowym starciu z Interem Mediolan. Spotkanie odbędzie się 21 maja o godzinie 18:00.