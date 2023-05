Dramat Pogby. To już jakaś klątwa. Zalał się łzami i zszedł po 24 minutach [WIDEO]

Latem zeszłego roku Paul Pogba wrócił do Juventusu. Transfer okazał się wielkim niewypałem. W bieżącym sezonie Francuz narzeka na wiele problemów zdrowotnych. Od lipca był niezdolny do gry przez łącznie aż 327 dni. Na początku kwietnia wreszcie uporał się z kontuzjami i wszedł na boisko z ławki w dwóch ostatnich meczach ligowych. Wydawało się, że najgorsze już za nim i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się w wyjściowym składzie Juventusu. Miało to miejsce w niedzielnym meczu przeciwko Cremonese.

Paul Pogba znów kontuzjowany. Wytrzymał zaledwie 24 minuty

Niestety Paul Pogba przebywał na boisku jedynie przez 24 minuty. Francuz ponownie doznał urazu i musiał opuścić boisko. Zawodnik, schodząc z murawy, miał łzy w oczach i ukrył twarz w koszulce. Przy zejściu do tunelu próbował go pocieszyć Massimiliano Allegri, a chwilę później do szatni odprowadził go Angel Di Maria. Pierwsze prognozy dotyczące urazu Pogby nie są optymistyczne. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" Francuz doznał kontuzji mięśniowej i obecnie nie wiadomo, jak długa czeka go przerwa. Istnieje ryzyko, że w tym sezonie nie zobaczymy go już na boisku.

Na temat urazu Pogby po meczu wypowiedział się trener Massimiliano Allegri. - Jest nam z tego powodu bardzo przykro. Ostatnio radził sobie całkiem nieźle. Będziemy na niego czekać. Kiedy nie grasz od roku, podejmowanie ryzyka jest normalne. Gdy grasz od pierwszych minut szanse na doznanie kontuzji niestety wzrastają - powiedział na konferencji prasowej.

Juventus pokonuje Cremonese. Milik na boisku

Miejsce Pogby na boisku zajął Arkadiusz Milik. Polak trafił do siatki, ale jego gol nie został uznany, ponieważ sędzia dopatrzył się minimalnego spalonego. Ostatecznie Juventus pokonał Cremonese 2:0. Na listę strzelców w drugiej połowie wpisali się Nicolo Fagioli i Gleison Bremer.

To ważne zwycięstwo Juventusu w kontekście walki o udział w Lidze Mistrzów. Obecnie ekipa z Turynu jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 69 punktów. Cremonese z kolei wciąż broni się przed spadkiem. Po 35 kolejkach plasuje się na 19. pozycji i do miejsc gwarantujących utrzymanie traci sześć punktów.