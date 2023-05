Milik doceniony we Włoszech. Nie strzelił, ale i tak go chwalą. "Najlepszy"

W niedzielę o godzinie 20:45 Juventus podejmował na własnym stadionie Cremonese. Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 24. minucie, kiedy to zmienił kontuzjowanego Paula Pogbę. Polak strzelił gola w tym meczu, ale po analizie VAR sędzia anulował bramkę. Okazało się, że napastnik znajdował się na minimalnym spalonym. Do siatki trafili również Nicolo Fagioli oraz Gleison Bremer. Ich trafienia zostały uznane i ostatecznie Juventus pokonał Cremonese 2:0.

Włosi ocenili występ Arkadiusza Milika

Po meczu włoskie media oceniły występ Milika. Dziennikarze zwrócili uwagę głównie na jego nieuznaną bramkę. "Dobrze poruszał się w polu karnym. Miał doskonałą okazję w pierwszej połowie, ale milimetry uniemożliwiły mu radość" - czytamy w Eurosporcie, gdzie otrzymał notę 6.5 (w skali 1-10). Taką samą ocenę Polak dostał również od TuttoMercatoWeb. "Starał się pobudzić kolegów z drużyny" - napisano w uzasadnieniu.

Nieco niżej oceniony został przez "La Gazzettę dello Sport". "Był bardziej aktywny od Vlahovicia. Ma potrzebę goli. Udało mu się trafić do siatki, ale gol został nieuznany z powodu milimetrowego spalonego" - napisali dziennikarze i wystawili mu 6. Taką samą notę otrzymał także od "Corriere della Sera". "Biorąc pod uwagę poruszanie się i wyczucie czasu był najlepszym napastnikiem Juventusu" - czytamy. Równie wysoko oceniony został przez portal Calciomercato.com. "Wydaje się, że zajął miejsce Vlahovicia, a nie Pogby. To on jest prawdziwym punktem odniesienia w ataku Juve" - napisali Włosi.

Kluczowe dni dla Juventusu

Najbliższe dni będą kluczowe dla Juventusu. Już w czwartek ekipa Massimiliano Allegriego zagra w rewanżowym meczu półfinału Ligi Europy z Sevillą. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1. Drużyna z Turynu musi zrobić wszystko, aby awansować do finału, a następnie sięgnąć po trofeum, ponieważ wygranie Ligi Europy może być jedyną szansą na grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Spowodowane jest to wciąż niejasną sytuacją w lidze. Niedawno Juventusowi zwrócono odjęte wcześniej 15 punktów i dzięki temu obecnie jest wiceliderem tabeli. Niewykluczone, że klub poniesie jednak karę i może przez to wypaść poza czołową czwórkę.