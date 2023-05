Zieliński zabrał głos ws. swojej przyszłości. Jasna deklaracja

Piotr Zieliński od tygodnia może pochwalić się tytułem mistrza Włoch. Reprezentant Polski w mijającym sezonie był bardzo ważnym ogniwem Napoli, a mimo to wciąż nie może dogadać się z klubem w sprawie nowego kontraktu. 28-latek nie chce zaakceptować obniżki pensji, a prezes Aurelio de Laurentiis pozostaje nieugięty. Włoskie media coraz częściej spekulują na temat przyszłości Zielińskiego. W końcu głos w tej sprawie zabrał sam piłkarz.

Piotr Zieliński otwarcie o swoich planach względem Napoli. "Chciałbym zostać"

Pomocnik Napoli stanął przed kamerami po przegranym meczu z Monzą 0:2. - Dzisiaj powinniśmy lepiej zagrać przeciwko Monzie. Przepraszam fanów, którzy przyszli i byli świadkami tej porażki. Musimy ciężko pracować i zagrać lepiej przeciwko Interowi. Wiem, że muszę więcej razy strzelać prawą lub lewą nogą, to moja broń i muszę to częściej wykorzystywać - tłumaczył w stacji Sky Sports.

Nie zabrakło oczywiście pytania o plany na najbliższą przyszłość. - Mam jeszcze rok kontraktu, po tym sezonie mój agent porozmawia z klubem i podejmiemy decyzję. Czuję się dobrze w Neapolu i chciałbym tu zostać - odpowiedział. W niedzielę Polak wystąpił w opasce kapitana, co również nie przeszło bez echa. - To dla mnie zaszczyt, byłem przez siedem lat w Neapolu, więc dla mnie to cudowna rzecz. To wielka odpowiedzialność - mówił.

Zieliński odrzucił oferty z Anglii. "Kierowałem się intuicją"

Zieliński wystąpił także przed mikrofonem DAZN i również opowiadał o potencjalnym transferze. - Miałem kilka ofert z Premier League, ale kierowałem się intuicją. Czułem, że chcę zostać, bo jestem tu szczęśliwy. Chciałbym zostać na dłużej, bo cały zespół jest w porządku - zadeklarował.

Na koniec został poproszony o wymienienie momentu z mistrzowskiego sezon, który wspomina najlepiej. - Najpiękniejszy moment? Zwycięstwo na stadionie Allianz (z Juventusem - przyp. red.) było wspaniałe i satysfakcjonujące, ponieważ zrozumieliśmy, że nasze marzenie jest bardzo bliskie spełnienia. To była cudowna rzecz - wspominał.