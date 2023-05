Bereszyński nie wykorzystał szansy. Polak zawalił, Napoli w wakacyjnej formie

Można powiedzieć, że SSC Napoli już skończyło bieżący sezon Serie A. To zasługa przewagi wypracowanej w poprzednich miesiącach, która skutkowała zdobyciem trzeciego w historii klubu mistrzostwa Włoch. Dogrywa więc pozostałe mecze, a lekkie rozprężenie podziałało raczej demotywująco, bo w meczu z Monzą zawodnicy Luciano Spallettiego zagrali zdecydowanie poniżej swoich możliwości.

Wpadka Napoli bez konsekwencji. Cudowne akcje Monzy

Trener od początku zdecydował się na kilka zmian w składzie. Skorzystał na tym m.in. Bartosz Bereszyński, który wcześniej w barwach Napoli zagrał jedynie w pucharowym meczu z Cremonese. Teraz wybiegł od pierwszej minuty, ale został zmieniony po nieco ponad godzinie. Całe spotkanie rozegrał za to Piotr Zieliński.

Piłkarze Monzy już w 18. minucie pokazali świeżo upieczonym mistrzom Włoch, jak w szybki, składny sposób rozegrać kontratak. Akcję rozpoczęli jeszcze daleko na własnej połowie. Rajd z piłką przez pół boiska przeprowadził Carlos Augusto, podał na skrzydło do Gianluki Caprariego, a ten dośrodkował po ziemi. Piłkę ponownie przejął Augusto, przytomnie odegrał do wbiegającego w szesnastkę Matteo Pessiny, a ten, zamiast strzelać, jeszcze oddał ją do Danego Moty, który sfinalizował akcję. W tym czasie obrona Napoli jedynie przyglądała się całej akcji.

Bartosz Bereszyński zawinił przy bramce. Kiepski występ i powrót do szatni po godzinie

Drugi gol padł już po przerwie. I to z winy Bartosza Bereszyńskiego. To po jego przegranej w walce o piłkę rozpoczęła się akcja Monzy. Polak nie był w stanie zatrzymać przy bocznej linii Carlosa Augusto, a ten popisał się długim zagraniem na wolne pole. Do piłki dopadł Dany Mota, wygrał rajd z Amirem Rrahmanim i oddał strzał z ostrego kąta. Wybronił go Pierluigi Gollini, ale wybił wprost przed siebie i piłkę przejął Andrea Petagna, który pospieszył z dobitką. Napastnik przymierzył w dolny róg i trafił na 2:0 przeciwko swojej byłej drużynie.

Chwilę później Bereszyńskiego zmienił Giovanni di Lorenzo. Były gracz Sampdorii nie mógł zaliczyć tego występu do udanych. Zanotował bowiem aż 13 strat, do tego w grze obronnej zupełnie nie błyszczał. Miał tylko po jednym przechwycie, odbiorze i wślizgu. Nieco do życzenia pozostawia także skuteczność podań (80 proc.). Z dużo lepszej strony pokazał się natomiast Piotr Zieliński. Był bardzo aktywny. Oddał dwa strzały, w tym jeden w światło bramki. Nie bał się wchodzić w drybling, miał kilka kluczowych podań, a ich dokładność oscylowała na poziomie 92 proc. Nie pozwoliło to jednak na wykreowanie choćby jednej sytuacji bramkowej i Napoli tym razem skończyło bez gola.