Piłkarze i trener Milanu wezwani na dywanik. Ujawnili, co usłyszeli od kibiców

AC Milan nie jest ostatnio w najlepszej dyspozycji i regularnie gubi punkty. Drużyna wciąż walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów i aby to osiągnąć, musi zacząć lepiej grać. W sobotę o godzinie 18:00 ekipa Stefano Piolego stanęła przed wielką okazją na zwycięstwo. Tego dnia zmierzyła się z walczącą o utrzymanie Spezią.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

AC Milan ponownie rozczarował. Wściekli kibice wezwali piłkarzy i trenera na rozmowę

Drużyna z Mediolanu bardzo słabo zaprezentowała się jednak w tym meczu i nieoczekiwanie przegrała 0:2 po golach Przemysława Wiśniewskiego i Salvatore Esposito. Kibice byli wściekli po tak słabym występie zespołu i natychmiast wezwali "na dywanik" piłkarzy i trenera. Ci przez dłuższą chwilę uważnie słuchali, co mieli do powiedzenia najbardziej zagorzali fani. Zdjęcia tej sytuacji szybko obiegły cały świat dzięki mocy mediów społecznościowych. "Szalone sceny" - podsumował sytuację na Twitterze dziennikarz Gianni Buttice.

Po meczu Simon Kjaer i Stefano Pioli zabrali głos w sprawie rozmowy z kibicami i stwierdzili, że fani chcieli ich zmobilizować przed nadchodzącym meczem rewanżowym z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, który odbędzie się we wtorek. W pierwszym meczu AC Milan przegrał 0:2 i teraz drużynę czeka bardzo trudne zadanie.

Na szóstkę Bayernu, Borussia odpowiedziała piątką. Emocje będą do końca [WIDEO]

- Wtorkowe spotkanie jest bardzo ważne i nasi kibice nam o tym przypomnieli. Kibice zawsze byli blisko nas i pozytywnie nas zaskakiwali - powiedział Duńczyk. - To był kolejny bodziec, który pomoże nam w przygotowaniu do wtorkowego meczu, który staje się najważniejszym starciem tego sezonu. Musimy wyjść na boisko przekonani, że możemy pokonać Inter. Myślę, że mamy odpowiednią jakość, aby to zrobić - dodał Pioli.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ważne punkty Spezii. Włosi zachwyceni Polakami

W meczu z Milanem z bardzo dobrej strony pokazali się Polacy. Włosi w szczególności wyróżnili występy Przemysława Wiśniewskiego i Arkadiusza Recy. "Niesamowity w kryciu i nie do pokonania w grze głową" - czytamy w mediach o środkowym obrońcy. W tym spotkaniu wystąpili również Bartłomiej Drągowski i Szymon Żurkowski.

Zwycięstwo z AC Milanem było bardzo ważne dla Spezii. Dzięki niemu zrównała się punktami z 17. Hellasem. W następnej kolejce drużynę czeka kluczowe starcie z Lecce. Najbliżsi rywale Spezii mają nad nią dwa punkty przewagi i zajmują 16. lokatę. AC Milan z kolei bardzo skomplikował sobie kwestię awansu do Ligi Mistrzów. Obecnie zajmuje piątą pozycję, a do czwartego Lazio traci cztery punkty.