Polacy bohaterami we Włoszech. Milan rozbity, Wiśniewski idolem. "Niesamowity"

W sobotę o godzinie 18:00 Spezia podejmowała na własnym stadionie AC Milan. Było to bardzo ważne spotkanie dla obu stron. Gospodarze są uwikłani w walkę o utrzymanie, goście z kolei muszą punktować, aby zagwarantować sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po stronie Spezii wystąpiło aż czterech Polaków - Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski. Ostatecznie Spezia nieoczekiwanie wygrała 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna sytuacja w polskiej lidze

Włosi docenili polskich zawodników Spezii. W szczególności Wiśniewskiego

Jednym z bohaterów tego starcia był Przemysław Wiśniewski, który strzelił gola na 1:0. Włosi bardzo pozytywnie ocenili jego występ, ale nie zwrócili uwagi jedynie na trafienie. "To nie tylko gol, który dla Spezii był kluczowy, ale także świetna gra w defensywie. Uważny z tyłu i groźny w ataku. Sobota do zapamiętania. " - czytamy na stronie Eurosportu, gdzie otrzymał ocenę 7,5 (w skali 1-10). Równie wysoko oceniony został przez dziennikarzy CalcioSpezia. "Niesamowity w kryciu i nie do pokonania w grze głową." - uzasadnili. Notę 7 z kolei otrzymał od "La Gazzetta dello Sport". "Ocena nie dotyczy jedynie gola. Zasłużył na nią czystym i energicznym występem z dobrym wyczuciem czasu." - napisali Włosi.

Afera w Grecji. Alarm bombowy na stadionie AEK. Wielka ewakuacja

Bartłomiej Drągowski nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się i przez większość portali został zgodnie oceniony na 6,5. "Theo Hernandez zmusił go do interwencji w pierwszej połowie. W drugiej części był bezrobotny" - czytamy na stronie TuttoMercatoWeb. Szymon Żurkowski z kolei pojawił się na boisku w 63. minucie i zdaniem Włochów nie pokazał w tym czasie zbyt wiele.

Świetny występ Arkadiusza Recy. Włosi pod wrażeniem

Bardzo wysokie noty zebrał również Arkadiusz Reca. "Jeden z najlepszych na boisku. Po lewej stronie sprawiał problemy Kalulu, który musiał się napocić, aby go powstrzymać, często bez powodzenia." - czytamy na TuttoMercatoWeb, gdzie Polak otrzymał notę 6,5. Nieco lepiej jego występ ocenili dziennikarze Eurosportu. "Pokazał wielką jakość w ofensywie." - napisali i wystawili mu siódemkę. Notę 7,5 dostał z kolei od portalu CalcioSpezia. "Przez cały mecz Kalulu był w tarapatach. Bliski strzelenia gola, ale strzał zablokował Tonali" - napisali Włosi i nazwali go "pociągiem".

Tego Piątkowi już nigd nie zapomną. Posypały się pochwały. "Klejnot"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zwycięstwo Spezii może okazać się kluczowe w walce o utrzymanie. Obecnie "polska" drużyna zajmuje 18. miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co 17. Hellas i dwa mniej niż 16. Lecce. W następnej kolejce zmierzy się właśnie z Lecce. To starcie będzie miało ogromne znaczenie dla losów obydwu drużyn. AC Milan z kolei bardzo skomplikował swoją sytuację w walce o Ligę Mistrzów. Aktualnie plasuje się na piątym miejscu i do czwartego Lazio traci cztery punkty.