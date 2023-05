Tego Piątkowi już nigdy nie zapomną. Posypały się pochwały. "Klejnot"

Krzysztof Piątek może i przez cały sezon rozczarowywał, ale wiedział, w którym momencie błysnąć. Polak co prawda bramki nie zdobył, ale zagrał tak, że Włosi rozpływają się w zachwytach. Wszystko dzięki jednemu, pięknemu zagraniu, które oprócz urody miało niesamowitą wagę. Rewelacyjna asysta Piątka w meczu z Atalantą Bergamo sprawiła, że Salernitana na trzy kolejki przed końcem zapewniła sobie utrzymanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Tym zagraniem Krzysztof Piątek oczarował Włochy. "Za asystę do Candrevy oklaski"

Lepszej dramaturgii nie sposób sobie wymyślić. Piątek dostał wysoką piłkę na skraju pola karnego w doliczonym czasie gry przy stanie 0:0. Napastnik z pierwszej piłki delikatnie, technicznie odegrał do Antonio Candrevy przed szesnastkę, a ten huknął w dolny narożnik bramki. Akcja dała Salernitanie gola, trzy punkty i utrzymanie w Serie A. Piątkowi - słowa uznania ze strony włoskiej prasy.

Messi nagle wrócił do łask. Miało być długie zawieszenia, a zwrot akcji

Reprezentant Polski, choć w tym sezonie nie miał wiele powodów do radości (zdobył raptem cztery gole), jednym dotknięciem w końcu zasłużył na całą masę pochwał. - Z przodu zagrał dla drużyny i ma ogromną zasługę, że idealnie rozegrał akcję bramkową z Candrevą, która w 93. minucie zadecydowała o losach meczu i całego sezonu - ocenił Eurosport i wystawił mu notę 6,5. Dokładnie tak samo ocenił go portal salernonotizie.it. - Zepsuł przy zwykłej, dogodnej sytuacji bramkowej, ale za asystę do Candrevy oklaski - czytamy.

Wszystko jasne. Jeszcze jeden zespół już wie, że nie spadnie z ekstraklasy

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Portal asalerno.com dał mu nawet pół punktu więcej. - Podanie przy decydującej bramce Candrevy to klejnot - krótko podsumował. Taką samą ocenę przyznało mu ottopagine.it. - Polak współpracował ze wszystkimi i był podstawowym elementem podtrzymującym drużynę, nawet gdy piłkarze z Bergamo tupnęli. Tworzył możliwości dla innych, a także znajdował się we właściwych miejscach. Był bliski zdobycia bramki głową, ale nie trafił. Jego podanie zdecydowało o bramce Candrevy. Nie zdobywa goli, ale wielkie brawa dla tego zawodnika, bo zawsze poci się w koszulce do samego końca - rozpływał się serwis.

Wśród ogromnej radości Salernitany z utrzymania i ogólnych zachwytów pozostaje jednak pytanie co do przyszłości Krzysztofa Piątka. Obecnie przebywa w klubie w ramach wypożyczenia z Herthy Berlin na jeden sezon i teoretycznie 1 lipca powinien wrócić do Niemiec. Włosi mogą go oczywiście wykupić. Ale czy się na to zdecydują? Decyzji wciąż brak. Media rozpisują się natomiast o innych opcjach Polaka. Część z nich zwiastuje transfer do byłego klubu, który zapewnił sobie awans do Serie A - Genoi.