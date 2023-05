Feta wymknęła się spod kontroli. Roznegliżowana fanka oskarża: "Całowali mnie po pośladkach" [WIDEO]

Napoli jest zdecydowanie najlepszą ekipą w bieżącym sezonie Serie A. Przez długi czas drużyna prowadzona przez Luciano Spalettiego była liderem tabeli i ostatecznie zapewniła sobie mistrzostwo po remisie 1:1 z Udinese na początku maja. To wielki sukces dla klubu, który sięgnął po to trofeum po raz pierwszy od 33 lat. Ostatni raz ekipa z południa Włoch wygrywała ligę, kiedy w barwach zespołu grał jeszcze Diego Maradona.

Włoska influencerka rozebrała się podczas fety kibiców Napoli. Teraz opowiada o zachowaniu mężczyzn

Nie dziwi więc, że kibice tłumnie wyszli na ulice miasta i świętowali upragnione od dawna mistrzostwo. Jedną z fanek, która w niecodzienny sposób zdecydowała się celebrować sukces, była włoska influencerka Emy Buono. W sieci krążą filmiki, na których kobieta podczas fety jest bardzo skąpo ubrana. Niektóre nagrania pokazują, jak przechodzący obok mężczyźni uderzają ją w pośladki. Po kilku dniach od tych wydarzeń Buono zabrała głos i stwierdziła, że bardzo nie spodobało jej się zachowanie mężczyzn.

- Nie czułam się najlepiej w ciągu ostatnich kilku dni z powodu krytyki, która na mnie spadła. Poczułam się zgwałcona. To prawda, że się rozebrałam, ale nie oznacza to, że chciałam oddać moje ciało innym. Wydaje mi się, że to przesada. Przechodzący ludzie całowali i uderzali mnie po pośladkach. Rozebrałam się z powodu fety, na którą czekaliśmy 33 lata. Rozebranie się to nie pozwolenie innym na dotyk. Jeśli dotykasz mnie bez pozwolenia, to naruszasz pewne zasady - powiedziała w nagraniu na Instagramie.

Mimo że Napoli zapewniło sobie już tytuł, to nie zamierza osiadać na laurach. W minionej kolejce pokonało 1:0 Fiorentinę po golu Victora Osimhena. W trwającej serii spotkań zmierzy się z Monzą. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00.