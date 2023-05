Zieliński przyjechał na trening niezwykłym autem. To prezent za mistrzostwo. Cacuszko

W poprzednim tygodniu SSC Napoli zremisowało 1:1 na wyjeździe z Udinese, czym przypieczętowało pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. Duży udział w sukcesie miał Piotr Zieliński. Polak znakomicie spisywał się w pomocy i wielokrotnie napędzał akcje ofensywne zespołu. Zaliczył osiem asyst, ale sam też trzykrotnie trafiał do bramki rywali w Serie A, co zrobiło wrażenie na ekspertach i kibicach. "Był ostoją gwiazdorskiego środka pola. Obok Kwaracchelii był najprawdopodobniej graczem o najwyższej jakości technicznej w kadrze Napoli" - pisał dziennik "Il Matino". Włosi darzą go ogromnym szacunkiem, co udowodnili, wręczając mu wyjątkowy prezent.

Zieliński otrzymał wyjątkowy prezent. To zabytkowe 55-letnie auto

Jak donoszą dziennikarze "Il Mattino", Zieliński otrzymał spersonalizowaną wersję 55-letniego Fiata 500. Samochód pomalowano na błękitno, co odpowiada barwom Napoli. Dodatkowo zamieszczono na nim m.in. herb włoskiego klubu, numer, z jakim występuje Polak, a także jego nazwisko. Pomocnik miał otrzymać ten prezent z rąk samego Fabio Gianfico, a więc rajdowego mistrza, a jednocześnie przyjaciela. To właśnie w jego warsztacie spersonalizowano auto.

Zieliński nie czekał długo i po odebraniu zabytkowego prezentu od razu pojechał na trening, by pokazać go kolegom. To jednak nie koniec. Poprosił, by wszyscy zawodnicy z mistrzowskiego składu złożyli podpisy na masce samochodu, co na zawsze upamiętni ich historyczny sukces.

Mimo że od zdobycia mistrzostwa Włoch minęło już kilka dni, to w Neapolu celebracji nie ma końca. O tym, ile to trofeum znaczy dla kibiców, świadczą sceny tuż po meczu z Udinese. Fani wbiegli na murawę i rzucili się na piłkarzy, a następnie zaczęli ich rozbierać. Wskutek tych dantejskich scen spodenki stracił m.in. Zieliński. Stadion Udine i obiekt w Neapolu ogarnęło prawdziwe szaleństwo, ale tego można było się spodziewać po ekscentrycznych kibicach nowego triumfatora Serie A.

Lazio Rzym wkracza do walki o Zielińskiego

Wciąż niepewna jest przyszłość Piotra Zielińskiego. Choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku, to może odejść już tego lata. To ostatni dzwonek, jeśli Napoli chce zarobić na pomocniku. Z kolei chętnych na Polaka nie brakuje. W ich gronie jest choćby Lazio Rzym, które ustaliło już kwotę, jaką są skłonni wydać na transfer - mowa o 20 mln euro. O tym, gdzie ostatecznie zagra Zieliński w przyszłym sezonie, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Mimo że Napoli zdobyło już mistrzostwo, to nadal rywalizuje w lidze. Do końca rozgrywek pozostały już tylko cztery kolejki. W niedzielę 14 maja drużyna Luciano Spallettiego zmierzy się z Monzą.