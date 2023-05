Jak donoszą włoskie media, Lazio Rzym myśli o sprowadzeniu Piotra Zielińskiego z Napoli. Portal lalaziosiamonoi.it zaznacza jednak, że rzymski klub nie zamierza rozbijać banku dla polskiego pomocnika i sprowadzi go tylko, jeśli będzie on do kupienia za nie więcej niż 20 milionów euro.

